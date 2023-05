Stabæk svarer etter Facebook-post: – Ingen tar ham seriøst

Toppserie-kampen mellom Avaldsnes og Stabæk er utsatt som følge av flytrøbbel. Det fikk John Arne Riise til å reagere på Facebook.

REAGERER: John Arne Riise er ikke fornøyd med NFF etter at kampen mot Stabæk søndag ble utsatt.





14.05.2023 10:14 Oppdatert 14.05.2023 14:44

– Heldigvis er det John Arne som reagerer, for det er ingen som tar ham seriøst, sier Stabæks lagleder, Richard Jansen, til VG.

Uttalelsen kommer som et svar på Riises reaksjoner på Facebook. Avaldsnes-treneren skal ha reagert kraftig etter at Stabæk måtte avlyse bortekampen mot Avaldsnes.

«Det er bare å gratulere NFF og Stabæk kvinner med en håndtering som er på amatørnivå. Jeg fatter ikke hvordan det er mulig», skal Riise ha skrevet på Facebook tidligere søndag.

Facebook-posten ble slettet like etter, og innholdet er gjengitt av Haugesunds Avis.

VG har ikke sett posten.

SVARER: Stabæk Kvinners lagleder Richard Jansen.

Jansen er lite imponert over Riises reaksjon – og flytilbudet til Haugesund.

– Det er veldig spesielt. Vi reiser dagen før kamp. Det er ikke slik at vi har tatt et fly som ikke tåler en forsinkelse på få minutter, sier Jansen.

– Vi brukte hele dagen på å finne alternativer, men Haugesund er en by hvor alle vil bort når det er helg. Så vil alle tilbake når helgen er over. Å reise motsatt vei i helgen er klink umulig. Det går jo ikke fly, fortsetter han.

Stabæk-jentene satte kursen mot Haugesund og Karmøy lørdag ettermiddag, men på grunn av værforholdene og tåke måtte flyet returnere til Oslo. Klubben fikk ikke nytt fly på grunn av kapasitet og ble nødt til å utsette kampen, det skriver Stabæk på sin hjemmeside.

FRUSTRERT: John Arne Riise er misfornøyd etter at kampen mellom Avaldsnes og Stabæk ble utsatt.

Riise mener at det burde vært mulig, i samarbeid med NFF, å lage en alternativ rute dersom reisen skulle hindres av været.

«Det eneste som kommer godt ut av dette er selvsagt laget fra Østlandet. Som det alltid er. Dessverre er jeg ikke sjokkert over hvordan NFF igjen håndterer dette i kvinnefotballen» skrev Riise videre.

– Det er morsomt at han mener at klubber på Østlandet favoriseres. Der tror jeg NFF er ganske så nøytrale. Det ler vi godt av, sier Belsvik til VG.

– Dette er ikke gunstig eller ønsket fra oss heller. Vi synes det er nitrist, sier Jansen.

Det har angivelig vært store mengder tåke på Karmøy helt siden fredag.

– Flyet sirkulerte over Haugesund uten at vi fikk lande, og at det resulterte i at det returnerte til Oslo, det er det ikke vi som bestemmer, og heller ikke NFF. Jeg vet ikke hvorfor det skjedde. Hadde det landet på Sola hadde vi tatt buss. Jeg føler vi har gjort det vi kunne. Det var ikke noe som hindret Avaldsnes fra å gi oss beskjed om tåkeproblemene på fredag, sier Jansen.

Kampen skulle blitt spilt klokken 15.00 søndag. Foreløpig er nytt kamptidspunkt ikke satt. Klubben forteller at de vil komme tilbake så raskt de har noe nytt å fortelle.

– Det er to reservedatoer i juni som kampen mest sannsynlig spilles på, 14. og 28. juni. Jeg tipper det blir 28., men en av de to datoene kan man forvente, forteller Jansen.

– Selvfølgelig veldig kjedelig at kampen må utsettes. Utfordringer med transport er ikke uvanlig. Når flyet måtte returnere sent i går kveld, og det ikke var mulig å oppdrive nye billetter, ble utsettelse dessverre en konsekvens, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til VG.

VG har forsøkt å komme i kontakt med John Arne Riise, men har ikke lykkes foreløpig.