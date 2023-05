Toppserie-kampen mellom Avaldsnes og Stabæk utsettes

John Arne Riise og Avaldsnes spiller ikke kamp søndag. Oppgjøret mot Stabæk er utsatt som følge av flytrøbbel.

INGEN KAMP: Avaldsnes og John Arne Riise sin kamp mot Stabæk søndag er utsatt.

14.05.2023 10:14 Oppdatert 14.05.2023 10:35

Det skriver Stabæk på sin hjemmeside.

Stabæk-jentene la ut på reise mot Karmøy lørdag ettermiddag, men på grunn av værforholdene og tåke måtte flyet returnere til Oslo.

Stabæks hovedtrener Petter Belsvik forteller at spillerne tilbrakte natten på hotell ved Gardermoen, men kapasitet gjør at de ikke har fly og at de er nødt til å utsette bortekampen mot Avaldsnes.

– Det blir frokost før vi returnerer med buss til Nadderud og trener der på søndag formiddag, sier Belsvik til klubbens nettside.

Kampen skulle blitt spilt klokken 15.00 søndag. Foreløpig er nytt kamptidspunkt ikke satt. Klubben forteller at de vil komme tilbake så raskt de har noe nytt å fortelle.