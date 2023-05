Oskar fikk beskjed om at moren aldri vil bli frisk: – Trodde ikke på det

– Da det sto på som verst i vinter var det godt å komme seg en tur på trening, og ikke tenke på noe annet enn fotball.

Oskar Røe Olsen er keeper i Helgådal. Det siste halvåret har vært et av hans tøffeste.

18.05.2023 16:51

Oskar Røe Olsen snakker om de seks ukene hvor hans mor Janne lå på St. Olav. Der fikk hun behandling for en svært alvorlig type hjernekreft.

– Vi har bestandig hatt et bra forhold, og har kunnet snakke om alt. At hun ble syk var tøft for hele familien, forteller han videre.