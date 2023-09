Medier: Hermoso går til sak mot fotballpresident Rubiales etter VM-kysset

Den spanske landslagsstjernen Jennifer Hermoso går rettens vei mot den suspenderte fotballpresidenten Luis Rubiales etter kysset etter VM-finalen.

Publisert: 06.09.2023 15:13 Oppdatert: 06.09.2023 15:27

En rekke medier, blant dem nyhetsbyråene AP og AFP, hevder å ha rettskilder på den dramatiske utviklingen i saken som har preget spansk fotball den siste tiden. Også de spanske mediene El Diario og Cadena Ser melder det samme.

Hermoso skal ha hatt en frist på 15 dager fra 28. august til å formalisere en anmeldelse mot Rubiales. Det var 28. august politiet startet etterforskningen mot fotballtoppen.

Tirsdag skal Hermoso ha levert inn de nødvendige papirene.

Påtalemyndigheten opplyser at saken skal sendes videre til domstolsapparatet så snart som mulig.

Den delen av den spanske straffeloven som berører kriminalsaker som omhandler seksuelle overgrep og seksuell trakassering forutsetter en klage fra offeret for at en rettsprosess skal kunne igangsettes.

Nytt angrep

Fotballpresident Rubiales har vært i hardt vær etter at han kysset landslagsprofilen Jennifer Hermoso på munnen under premieseremonien etter VM-finalen i Australia nylig. Den spanske regjeringen er blant dem som har rettet krass kritikk mot fotballtoppen.

Hermoso har hevdet at hun ikke samtykket til kysset. Rubiales forfekter det motsatte.

Tidligere har over 50 spillere gjort det klart at de ikke vil spille for kvinnelandslaget så lenge Rubiales er fotballpresident. Den spanske fotballtoppen har samtidig nektet å trekke seg.

«Gjennom denne perioden har jeg vært offer for en politisk og mediemessig lynsjing uten sidestykke, som jeg har holdt meg selv i utkanten av. Ikke bare nasjonalt, men globalt», skrev han i en uttalelse sist fredag.

Der gikk han til et nytt angrep på sine kritikere.

«Jeg er spesielt opptatt av at noen av dem som skal forsvare og bidra til å garantere rettssikkerheten i landet vårt, insisterer på å være med å presse meg, i stedet for å la rettferdigheten gå sin gang og holde seg i bakgrunnen», skrev Rubiales.

Beklaget til verdensfotballen

Spanias Fotballforbund la seg tirsdag flat og skrev i en uttalelse at oppførselen til fotballpresident Luis Rubiales under VM-finalen har gjort stor skade på omdømmet til idretten.

I en oppsiktsvekkende uttalelse signert fungerende fotballpresident Pedro Rocha rettet forbundet en uforbeholden unnskyldning til hele det nasjonale og internasjonale fotballmiljøet. Også FN inkluderes i listen over mottakere.

Der skriver Rocha at han finner det nødvendig å komme med «den mest oppriktige av unnskyldninger til verdensfotballen som helhet, til fotballinstitusjonene (Fifa, Uefa, FN), til fotballspillerne og spesielt spillerne på landslaget, spanske klubber, det engelske kvinnelandslaget og fans over hele verden».

Fredag ble det kjent at voldgiftsretten i spansk idrett innleder etterforskning mot Rubiales. Det skjer etter at regjeringen har levert inn en begjæring om dette via det spanske idrettsrådet.

Rubiales er inntil videre suspendert i 90 dager av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). Ved siden av å være spansk fotballpresident er han også vise president i Det europeiske fotballforbundet (Uefa).