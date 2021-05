Hvorfor er Casper Ruud best på grus? Svaret handler om mor og datter.

Casper Ruud er i slag og på favorittdekket grus i French Open. Når målet er å bli nummer én i verden, må 22-åringen beherske flere underlag.

Casper Ruud ser frem til en uke der det blir kamper mandag, trolig onsdag og kanskje fredag. Etter det kan alt skje. Foto: Mette Bugge

Paris. Grus, gress og hard court. Tennisverdenen, også de store turneringene, byr på forskjellige underlag. Av de fire store Grand Slam-turneringene er det kun French Open som har grusunderlag. Derfor føler Ruud seg på trygg grunn foran møtet med franske Benoît Paire i 1. runde mandag. Ruud er grusspesialist.

Lørdag ettermiddag trente han mot verdenstoer Daniil Medvedev på centercourten, eller Court Philippe Chatrier, som banen heter. 25 grader, en håndfull tilskuere og et par fotografer. Rammen om kampene blir annerledes når alvoret starter for noen av spillerne på søndag. Den kommende uken håper Ruud å kunne vise seg frem på underlaget han behersker aller best. Og han er i form.

Nå fikk han møte en av de store, litt uhøytidelig, men likevel visste begge hva det gjelder.

– Medvedev spilte bra, men Casper var likevel fornøyd med treningen. Og det er alltid gøy å trene på centercourt, sa trener Christian Ruud etterpå.

Medvedev stønnet høyest, Ruud mer lavmælt. Et par ganger kom det et nei og et huff. Uansett var det stort at russeren ville ha nordmannen som treningspartner, og det på den største arenaen. En spiller som er høyt seedet, kan plukke hvem han vil.

Og så var det underlaget, da!

Den som ikke er ekspert eller følger godt med på denne ballidretten, vil kanskje tro at underlag er ett fett, men slik er det ikke. Ballen går raskere på gress enn grus, og noe midt imellom på hard court. Det siste er baner med betong eller sement under, der det er lagt 4–6 millimeter med gummi over for at det skal være svikt. Det siste bidrar til at spillernes karriere forlenges.

– Tidligere ble mange spillere skadet på slike harde baner uten gummidekke, kanskje bare med et malingsbelegg oppå. De blir regnet for å være de billigste. Det er litt som i fotball, der de dårlige kunstgressbanene også gir menisk- eller andre problemer, sier Jan Frode Andersen (48).

Jan Frode Andersen hadde en lang karriere som profesjonell tennisspiller. Foto: Trygve Indrelid

Ballen oppfører seg ulikt

Den tidligere tennisspilleren, som var profesjonell i åtte år og som var 135 på verdensrankingen som best, var selv en typisk grusspiller. De fleste av poengene han tok på ATP-touren, kom fra dette banedekket.

– Men hvorfor er det sånn at noen elsker gress, mens andre foretrekker hard court eller grus?

– Det handler om du liker moren eller datteren. Spillere er forskjellige. Noen er to meter lange, andre 170 cm. Noen ganger spretter ballene i hoftehøyde, andre ganger i skulderhøyde. Ballene oppfører seg ulikt på forskjellig underlag, forklarer 48-åringen.

Andersen blir regnet for en av de beste tennisspillerne fra Norge gjennom tidene. Han er jevngammel med Christian Ruud. Da Ruud røk ut i 1. runde av French Open i 2001, gikk Andersen videre til 2. runde. Men det var Ruud som løftet norsk tennis til et topp 40 nivå i verden.

Christian Ruud og Jan Frode Andersen spilte sammen for Norge i Davis Cup. Bildet er fra Asker i 2000. Kaptein Anders Håseth (t.v.) og Øivind Alver (t.h.) Foto: Ragnhild Ask

Har levert stort i år

Nå har sønnen for lengst overtatt og er i dag nummer 16 på listen over verdens best rankede spillere. Det han gjorde i Genève, da han vant ATP 250-turneringen, tok ham opp på listen over spillere som er på pallen når det gjelder å ta ATP-poeng etter at den europeiske grussesongen startet i Marbella i begynnelsen av april.

Og det at han får favorittunderlaget i French Open gir gode aksjer, men samtidig er pappa og trener Christian Ruud bevisst på at sønnen må bli bedre på de andre underlagene. For det er de som behersker alle tre, som blir aller best. I Wimbledon er det gress, mens Australia og US Open går på hard court.

Trenerfaren var selv en grusspesialist og forklarer det med at det vanlige var grus i Norge om sommeren og så ble det spilt innendørs om vinteren.

– Det var ikke så mye hard court i «gamle dager», men når det gjelder Casper har vi prøvd å bli bedre på hard court. Og det er han blitt.

60 prosent av ATP-poengene tas for øvrig på gress og hard court.

Øivind Sørvald med tennisball som det står Roland Garros på. Foto: Mette Bugge

Må få mer å spille på

Øivind Sørvald, som er ansvarlig for teknisk og taktisk analyse i Ruud-teamet, forklarer hva Ruud må bli bedre på for å håndtere raskere underlag:

– Da må servereturen være et sentralt forbedringsområde, samtidig som han må kunne ta ballen litt tidligere, altså nærmere nettet. Nå rygger han til tider litt mye.

Fordi ballen opptrer forskjellig, mener Sørvald at Norges beste tennisspiller «må ha mer verktøy i verktøykassen».

– På grus får han mer tid til å slå. Vi prater kanskje om å ha ett eller to tiendedeler og det er mye fordi spilleren er nær ballen i 3/1000 sekund og der bestemmes alt: Hastighet, høyde, retning og spinn.

– Hvis Casper får noen tiendedeler mer for å gjøre alt riktig i treffet, liker han det. Jo mer erfaring du får, og erfaring gjør deg bedre, så blir valgene riktigere.

Christian Ruud står hele tiden i bakgrunnen, gir beskjeder og henter baller når det trengs. Foto: Mette Bugge

Noe å strekke seg mot

Roger Federer blir regnet som allsidig på ulike underlag, men verdensener Novak Djokovic har et enda større repertoar. Serberen har utviklet noen enorme ferdigheter når det gjelder det defensive spillet og returspillet.

– Det er usedvanlig vanskelig å slå vinnere på ham med serven eller andre slag når ballen kommer i spill, mener Sørvald.

Vinnere er serveess, eller når motspilleren ikke klarer returen fordi ballens plassering er så god.

Verdenstreer Rafael Nadal, som Casper Ruud har som forbilde, er grusspesialist. Han er tross alt nummer tre i verden og har vunnet French Open 13 ganger.

I tre dager var Ruud-familien på Nadals akademi på Mallorca, og det ble også trening mot Nadal.

Casper Ruud trives på grusen. Foto: Mette Bugge

Fikk en topp trekning

Ruud er seedet for første gang i denne turneringen og møter dermed ikke de store stjernene før i fjerde runde. På hans side av tablået er verdensfirer Dominic Thiem. Han slo Ruud ut av French Open i fjor, men har ikke prestert like bra som tidligere sesonger.

Ekspertene mener at Ruud har fått en god trekning, for på den andre siden av tablået er de tre største kanonene samlet: Djokovic, Federer og Nadal.

Det kan bli hett i Paris.

De siste rådene fra trenerpappa Christian Ruud til sønnen Casper. Det å få trene på centercourten i French Open er stort. Foto: Mette Bugge