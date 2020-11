Takket være en uavhengig ukrainsk rebell har den norske svømmeren aldri tjent bedre

En ukrainsk milliardær, som vil revolusjonere svømmesporten, gjør at Tomoe Hvas lever et spesielt liv i Ungarn. Sammen med mange verdensstjerner.

En fokusert Tomoe Hvas i aksjon i Budapest. Mine Kasapoglu

20. nov. 2020 20:00 Sist oppdatert nå nettopp

Kort om saken:

Verdens beste svømmere er samlet i Budapest i helgen for å avslutte et seks uker langt konkurranseprogram.

Nyvinningen International Swimming League ble dannet som et opprør mot kjedelige konkurranser. Stevnet vises på Dplay.

Norske Tomoe Hvas er eneste svømmer som ble invitert inn i dette selskapet.

Unggutten fra Bærum sitter alene ved et bord. Hver dag får han på forhånd beskjed om når han skal spise. Han bor på enerom.

Boltreplassen er mellom hotellet i Budapest og svømmehallen, som er knyttet til hverandre. Akkurat nå har han en tilværelse som ikke ligner noe han er vant til. Han konkurrere mot flere som vil komme til å stå på pallen under OL til sommeren.

Hvordan er det mulig?

Tid for frokost. Alle svømmerne på laget har fått tildelt hvert sitt bord av smittevernhensyn. De tar ofte koronatester. Mine Kasapoglu

Nordmannen fikk invitasjon

Konstantin Grigorishin er mannen som ville fornye svømmesporten. Ukraineren har uttalt: «Hvorfor er svømming en så populær sport, men konkurransene så kjedelige?»

55-åringen mener at det er for lite action, mangel på underholdning og at svømming drukner i sammenligning med mange andre idretter på TV. Dessuten synes han at de aktive får for lite utbytte rent økonomisk.