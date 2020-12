OL-roerens bekymring for søppelet i havet har gitt ham en stemme

Hvis OL-roeren Martin Helseth bare skulle trene i koronatiden, hadde han gått på en mental smell.

Martin Helseth ror hjemme i Ålesund om dagen, der han er på julefeiring. Foto: Vasco Pinhol

Kort om saken:

Martin Helseth skal ro i OL i Tokyo, men driver også med fridykking.

Han har engasjert seg i innsamling av plast i havet.

Nå er han plukket ut til å bli EUs klimaambassadør.

Ålesunderen, som forbereder seg til OL i Tokyo, brukte tid på fridykking da Norge stengte ned. Han, som skal sitte i en dobbeltfireren sammen med Olaf Tufte, Oscar Stabe Helvig og Erik Solbakken i Tokyo, fant mening i å samle søppel i havet.

Det har ført til at toppidrettsutøveren nylig ble plukket ut av EU til å være klimaambassadør. Den andre i Europa er seileren Hannah Mills, som vant OL-gull i Rio. Hun har startet «The Big Plastic Pledge», som raskt fikk et samarbeid med Den internasjonale olympiske komiteen.

De er begge opptatt av forurensning og forsøpling i havet.

Martin Helseth på dypt vann. Og det han ser er ikke lystelig. Foto: Vasco Pinhol

– Mitt engasjement ligger først og fremst i kampen mot marin forsøpling. Det er noe jeg har fått øynene opp for da jeg begynte å dykke i havet, ved siden av treningen.

Helseth merket raskt at han ble bekymret.

– Over alt i sjøen finnes det søppel av ulikt slag og det ødelegger en del av opplevelsen av å være i vannet. Særlig når jeg vet det skader livet der sakte, men sikkert. Dette har vært et engasjement som har vokst gradvis og jeg ender ofte opp med mye mer søppel enn fisk når jeg drar ut på undervannsjakt.

Martin Helseth dokumentet det han ser, og tar opp masse plast fra havet. Foto: Vasco Pinhol

Koronaen fikk innvirkning

Da Norge stengte ned i mars, bestemte Helseth seg for å gjøre en innsats på dette området. Han satte i gang en kampanje, en folkefinansiering. Folk kunne donere ti kroner for hvert tonn han plukket. 26-åringen tok bilde av «beholdningen» og henviste hver donasjon til et spesifikt funn.

Kampanjen slo godt an. Lokale bedrifter som driver med søppelinnsamling bidro med containere som ble plassert på roklubben. Til slutt hadde roeren plukket 6,7 tonn. Det dreide seg om alt fra bildekk, tapte krabbeteiner til engangsplast og hagemøbler som hadde endt opp i vannet.

– Og så ble du plukket ut som klimaambassadør av EU. Hva må du bidra med?

– EU ønsker å bruke meg som en ambassadør for å snakke om plastproblemet og hvilke utfordringer det medfører for natur og økosystemer. Det ser jeg på som veldig stort og en fin anerkjennelse.

Mye skal hentes opp. Martin Helseth gjør en viktig jobb. Foto: Vasco Pinhol

Vil påvirke politisk

Utøveren i den norske OL-båten skal stille opp i paneler og holde appeller i sammenhenger hvor EU mener det er passende.

– Jeg ser på det som en fin mulighet til å prøve å få gjort en forandring på det politiske plan og kanskje være med å påvirke til at flere land velger å gå bort fra den unødvendige engangsplasten. Det er viktig å ta en ordentlig opprydning langs egne strandlinjer som er noe som virkelig trengs.

For Helseth har dette engasjementet gitt mye mening i tiden med nedstengning og lange konkurransefrie perioder.

– Hadde jeg bare skulle trent, hadde jeg kanskje gått på en mental smell.

OL-forberedelser er ikke satt til side.

– Jeg har troen på at det ekstra året med forberedelser skal kunne gi positiv uttelling for laget totalt sett. Det virker mer sannsynlig at vi kan være med i medaljekampen nå enn det var på samme tid i fjor.