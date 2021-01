Treneren om Hovlands nysgjerrighet: – Noen ganger skremmer det meg

Viktor Hovland (23) har tatt store steg i 2020 og går inn i 2021 rangert som den 14. beste spilleren i verden, men Hovlands nye trener advarer mot store endringer i fremtiden.

NY TEKNIKK: Hovland tok i høst bruk AimPoint-teknikken i turnering, noe som ga umiddelbare resultater. Foto: Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Det var i august i at Hovland og amerikaneren Jeff Smith formelt sett innledet et samarbeid. Da hadde allerede Smith god kjennskap til Hovland gjennom felles venner, og arbeidet deres har så langt vært svært suksessrikt, med seieren i Mayakoba Golf Classic i desember som det store høydepunktet.

På kort tid har nordmannen begynt å slå vesentlig lengre med driveren og har også tatt flere grep for å bedre spillet på og rundt greenen.

– Han er veldig nysgjerrig og stiller mange spørsmål. Noen ganger skremmer det meg ved spillere. Jeg har møtt på mange PGA-tour-spillere som liker å spørre om ting, se på ting på nettet og sjekke ut ting fra sosiale medier, sier Smith til VG.

– Mitt arbeid med Viktor kommer hovedsakelig til å handle om bevare det han gjør nå svingmessig. Ikke tukle med det. Ikke bli fristet til å gjøre forskjellige ting. Golf kommer ganske lett for Viktor. Til tider kan det være litt kjedelig, så det handler om å ikke overkomplisere det, sier Smith.

Hovland selv snakket om nysgjerrigheten etter seieren i desember, hvor han blant annet fortalte om eksperimentering med flere dietter og Smiths endringer.

– Det er jo morsomt. Golf er ikke så sykt kult når du sliter og du føler du ikke blir noe bedre. Det har vært en dominoeffekt. Jeg har sett at jeg slår drivene lengre. Jeg har på en måte løftet taket og fått et høyere potensial. Chippingen er litt bedre, jeg putter litt bedre. Når det blir bedre, gir det mer motivasjon. Når det er en pandemi får man mye tid til å prøve å se på hva man skal gjøre. Jeg er litt «nerd» på slike ting, sa Hovland til VG under en digital pressekonferanse etter nordmannens seier i Mayakoba Golf Classic tidligere i desember.

Alan Bratton var tidligere en sentral person i Hovlands golfutvikling, som sjef for golfprogrammet ved Oklahoma State University, hvor Hovland utviklet seg til å bli verdens beste amatør før han tok steget over til proffenes rekker.

– Han prøver konstant å finne måter han kan bli bedre på. Han er ikke bare fornøyd med en rekke gode turneringer over tid, sier Bratton til VG.

– Han har fremdeles områder han kan forbedre, som putting, pitching og chipping. Han er i verdensklasse når det kommer til «ball striking», men det er områder han må forbedre hvis han bli den komplette spilleren han ønsker å være, sier han.

TROR PÅ SUKSESS: Alan Bratton sammen med Viktor Hovland under U.S. Open i 2019. Hovland endte der på en delt tolvteplass og Bratton har tro på Hovland i majorturneringene de neste årene: – Det er ingen grunn til å tro at han ikke kan vinne flere majorer. Foto: Thomas Nilsson / VG

Det er også det som nå står i fokus for Smith, som i et fremtiden har tro på at nærspillet kan bli en styrke for nordmannen.

– Når du ser på de ti beste i verden, så ser man at de ikke har noen svakheter. Når han klarer å få forbedret de to områdene (nærspillet rundt greenen og puttingen), så vil han være med i diskusjonen om å være blant de ti beste i verden.

– Du kommer ikke til å slå ballen mye bedre enn Viktor Hovland. Ingen i verden kommer til å gjøre det særlig bedre, med tanke på hvor god kontakt han får med ballen og hvor rett han slår, sier Smith.