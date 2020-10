Idrettstalenter savner treneren og er ikke fornøyd med kroppen sin. – Ikke overrasket

Landslagstrener Ole Morten Iversen er ikke overrasket over funn i ny undersøkelse. Sprinthåpet Ane Appelkvist Stenseth er glad for at unge skitalenter blir hørt.

Nå nettopp

GRANÅSEN: Ane Appelkvist Stenseth er nettopp ferdig med ei rulleskiøkt på tre timer. Det er drøye fire uker til den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen.

Før det norske sprinthåpet kjører fra Granåsen, oppsummerer hun økta sammen med landslagstrener Ole Morten Iversen. Så avtaler de to innholdet for kveldsøkta og tar en kjapp prat om neste dags morgenøkt.