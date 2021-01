Oilers-underskuddet mindre enn fryktet

Sist sesongs seriemester berger seg gjennom en voldsomt krevende sesong. Tore Christiansen takker lojale Oilers-partnere.

Oilers budsjetterte med et underskudd på mellom 5 og 10 millioner kroner denne sesongen. Slik det ser ut nå blir underskuddet mindre. Foto: Anders Minge

Nå nettopp

I et intervju med Aftenbladet i fjor høst, før ishockeysesongen hadde kommet i gang, fortalte Oilers’ styreleder og hovedaksjonær at de budsjetterte med et underskudd på mellom 5 og 10 millioner kroner.

Det er en liten gladmelding midt oppe i all elendighet og usikkerhet som koronaviruset har ført med seg.