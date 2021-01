Norsk 19-åring med hoppsensasjon – tok sin første verdenscupseier i karrieren

Eirin Maria Kvandal (19) hadde aldri tatt poeng i verdenscupen tidligere. I Slovenia tok hun en svært sensasjonell seier.

VINNER: Eirin Maria Kvandal vant NM i hopp i Trondheim for fem dager siden. Foto: Geir Olsen

24. jan. 2021 15:42 Sist oppdatert 7 minutter siden

– Det er helt uvirkelig, sier Kvandal til VG.

Kvandal lå på andreplass etter første omgang, men hoppet 2,5 meter lenger enn Ema Klimec i andre omgang og sikret sin første verdenscupseier i karrieren.

– Jeg prøvde å bare fokusere på det jeg skal gjøre. Det var ikke vits å prøve på noe annet.

Hopplegenden Anette Sagen er i likhet med Kvandal fra Mosjøen og har vært et stort forbilde for 19-åringen.

– Det er helt fantastisk. Det er vel andre verdenscuprennet hennes, så dette synes jeg var utrolig gøy, sier Sagen til VG.

– Jeg har sett henne mange ganger fra hun var veldig liten. Jeg har jo prøvd å følge med siden hun var liten og det er utrolig artig.

HOPPTALENT: Eirin Maria Kvandal poserer med NM-gullet hun vant «på hjemmebane» i Granåsen. Foto: Geir Olsen

– Overraskende for meg

Ikke nok med det: Kvandal har aldri tidligere engang tatt poeng i verdenscupen.

– Det er ekstremt imponerende. Hun har hoppet bra over tid, så sånn sett er det ikke overraskende at hun er i form nå. Man så i NM at hun har et stort potensial, men at hun skulle vinne her er ekstremt imponerende.

– Anette Sagen syntes ikke at det var så sjokkerende?

– Det var ganske overraskende for meg, sier Kvandal – og fortsetter:

– Jeg har en fantastisk treningsgruppe med to fantastiske trenere som har hjulpet meg utrolig mye, sier Kvandal, som er fra Mosjøen, men bor i Trondheim.

PIONÉR: Anette Sagen har gått i bresjen for de kvinnelige hopperne og har ofte vært deres ansikt utad i kampen om å få like rettigheter som menn i bakken. Foto: Kristoffer Øverli Andersen / VG

For fem dager siden gikk hun til topps i NM i Granåsen. Nå viste hun seg frem også på den største scenen. Da hun hoppet i Ramsau før jul ble hun nummer 33.

– Dette var første gang du tok poeng, så da tenkte du like gjerne at du kunne vinne?

– Hvorfor ikke? ler Kvandal, som kom inn på landslaget i år.

Hoppsjefen: Største talentet siden Lundby

Eirin Maria Kvandal hadde 92 og 89 meter og 244,2 poeng. Hun var 2,4 poeng foran hjemmehopperen Ema Klinec, som hoppet 94 meter. I finalen landet hun på 86,5 meter og havnet 1,4 poeng bak.

Overfor NTB kaller hoppsjef Clas Brede Bråthen seieren for «en av de litt mer sensasjonelle opplevelsene jeg har vært med på».

– Meget høyt. På nivå med (Tommy) Ingebrigtsens gull i -95 kanskje, svarer Clas Brede Bråthen på VGs spørsmål om hvor han rangerer denne hoppsensasjonen.

Kvinnenes hoppsjef Christian Meyer har tidligere omtalt Kvandal som en av de største norske hopptalentene siden Maren Lundby.

Marita Kramer fra Østerrike med 84,5 meter og 88,5 meter tok tredjeplassen.

Lundby har ennå ikke toppformen inne, men tok femteplassen. Hun fikk opp 85 meter. I finalen fikk hun 87,5 meter og endte på til sammen 233,1 poeng.

Thea Minyan Bjørseth hoppet 86 og 83 meter og fikk 220,5 poeng. Det var klart karrierebeste for hopperen fra Lensbygda med åttendeplassen. Anna Odine Strøm med 83,5 meter og 80 meter tok 14.-plassen, mens Silje Opseth med 79,5 meter og 81,5 meter havnet på plassen bak.