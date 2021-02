Narve Gilje Nordås smadret EM-kravet

Sandnes-løperen Narve Gilje Nordås viste virkelig imponerende form da han løp inn til 7.51,82 på 3000 meter i Sandneshallen i kveld. Det er åtte sekunder fortere enn kravet til EM innendørs om to uker.

Narve Gilje Nordås ble løpende helt alene i store deler av løpet, men det forhindret han ikke i å løpe inn til norsk årsbeste innendørs på 3000 meter. Foto: Svein Hagen

Nå nettopp

Det er lenge siden Sandnes-løperen har løpt en konkurranse, og selv om treningene har fungert veldig bra, var han rimelig spent på hvordan kroppen ville lystre i en konkurranse igjen. Målet for kveldens 3000 meter var helt klart å løpe under kravet til deltakelse i EM innendørs om to uker. Det mesterskapet arrangeres i Torun i Polen fra 4. til 7. mars.

Han fikk drahjelp av klubbkamerat Benjamin Rettore de første 1000 meterene, og den ble passert identisk med en sluttid til kravet på 8.00.