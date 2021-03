Føler seg uthengt etter nytt hockeyforslag: - Vi er ikke idioter

Tidligere Nidaros-trener Jan Morten Dahl er sportslig leder i Leangen Eagles. Han vender ryggen til et nytt samarbeidsprosjekt, og vil heller utvide tilbudet i egen klubb.

– Vi i Leangen Eagles ønsker oss litt tilbake til slik det var på 80-tallet, med flere klubber. Så kan vi heller se på samarbeid på tvers når det er små årskull, sier sportslig leder Jan Morten Dahl i Leangen. Foto: Adresseavisen

– Jeg opplever at media brukes for å få tvunget gjennom en endring det ikke er enighet om. Og jeg opplever det som en hersketeknikk når Leangen blir hengt ut. Også på sosiale medier har klubben blitt hengt ut. Det er uproft. For å komme videre i trøndersk hockey må vi tåle uenighet. At vi har en annet syn på denne saken, betyr ikke at vi er idioter, sier Jan Morten Dahl.

På oppdrag fra lederne i byens breddeklubber, har hockeykretsen jobbet med et forslag til ny organisering av ungdomshockeyen. Bekymring knyttet til frafall og mangel på istid ligger til grunn for en plan om å innlemme U14- og U15-lagene i samarbeidsklubben Nidaros, kalt «Trønderstigen 2.0».