Født: 25. september 1991

Kommer fra: Nittedal

Bosatt: Györ i Ungarn

Sivilstand: Kjæreste med tyske Rune Dahmke

Klubber: Nit-Hak, Fjellhammer, Helset, Stabæk, Issy Paris, Györ

Meritter:

30 juniorlandslagskamper, 35 for Ungdom og 192 A-landskamper. Debuterte der i november 2010. Har VM- og EM-gull som junior. EM-gull i 2010, VM-gull i 2011, EM-sølv i 2012, EM-gull i 2014, VM-gull i 2015, OL-bronse i 2016, EM-gull i 2016, VM-sølv i 2017. Vunnet mesterligaen med Györ og seriemesterskapet to ganger. To sølv fra sluttspillet i Frankrike.

Utmerkelser: Årets håndballspiller i Frankrike i 2014, 2016 og 2017. Kåret til verdens beste håndballspiller i 2019.