Fra fiasko til VM-sølv på ni måneder

I mars så alt bekmørkt ut for Halvor Egner Granerud. Lørdag var han et halvt poeng unna VM-gull.

Halvor Egner Granerud under lørdagens første hopp. Foto: Darko Bandic / AP

12. des. 2020 17:40 Sist oppdatert nå nettopp

6. mars i år: Der var kvalifisering i Holmenkollen. Granerud satte utfor bakken han hadde hoppet i så mange ganger før. Asker-gutten landet på 115 meter. Han var langt unna bunnen av bakken, men følte derimot at han hadde nådd bunnen i karrieren.

54 hoppere var foran ham på resultatlisten, og nordmannen innså at det ikke var noe vits i å fullføre sesongen.

I over ett år hadde han slitt med dårlige resultater. Noen uker etter Kollen-nedturen sendte han en e-post til trenerne på landslaget. Hopperen ba om en ærlig tilbakemelding på hvorfor han presterte så dårlig. En gruppe med den beste hoppkompetansen i landet gikk sammen for å finne svaret.

I et to timer langt møte kom de med sine tilbakemeldinger.

Det ga resultater.

Drøye ni måneder senere, lørdag 12. desember: Granerud landet på 243 meter i det fjerde og siste hoppet i skiflyvnings-VM. Det var 24-åringens lengste hopp i karrieren, aldri hadde han fløyet lenger.

Det holdt også til en suveren ledelse før sistemann skulle sette utfor den svære bakken i Planica.

Nordmannen bommet imidlertid med nedslaget. Han klarte ikke å sette det ene benet foran det andre, slik du skal gjøre i et godt telemarknedslag. Det la dommerne merke til, og flere ga nordmannen 17 av 20 stilpoeng.

Det skulle vise seg å bli skjebnesvangert.

For på toppen satt en tysker og ventet. Karl Geiger ledet med 7,7 poeng etter de tre første hoppene i konkurransen.

Han landet på 231,5 meter, altså over ti meter kortere enn nordmannen. Nedslaget var imidlertid bedre, og med den ledelsen Geiger hadde opparbeidet seg, holdt det akkurat.

Han ble verdensmester, et halvt poeng foran Granerud.

Halvor Egner Granerud. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC / REUTERS

Ikke godt nok

Det var nordmannens klart beste prestasjon så langt i karrieren, men likevel ikke godt nok til at han slapp jubelen løs.

– Det er fryktelig surt å bli nummer to, sa Asker-hopperen til NRK.

– Før mesterskapet sa jeg at jeg skulle være fornøyd hvis jeg gjorde alt så bra som jeg kunne. Det føler jeg ikke at jeg fikk til. Det var to gode annenomganger, men for dårlige førstehopp, sa han til kanalen.

Granerud mente altså at de to førsteomgangene fredag og lørdag gjorde større utslag enn nedslaget i det siste hoppet. Den dårlige landingen forklarte han med at han rett og slett ikke er vant til å hoppe så langt.

– Geiger har jobbet hardt over lang tid, og han er en hopper jeg unner all suksess. Men jeg synes også det ville vært fortjent hvis jeg vant, sier Granerud.

Sjefen fornøyd

Tidligere topphopper og nåværende NRK-ekspert Anders Jacobsen mente det var manglende rutine som gjorde at Granerud ikke klarte å sette et godt nok nedslag i det siste hoppet.

En som var mer fornøyd enn hopperen selv, var landslagssjef Alexander Stöckl.

– Jeg kan ikke være skuffet. Halvor presterte fantastisk, og da ble det sølv, sier østerrikeren.

Han pekte på at Geiger satte et godt nedslag, mens hans elev ikke greide det samme. Stöckl mente likevel at den unge sølvvinneren klarte seg godt i en uvant rolle.

– Det var en helt ny situasjon for ham. Jeg mener han taklet det fantastisk. Jeg er veldig fornøyd, sier han.

Fakta Halvor Egner Granerud Født: 29. mai 1996 (24 år) Klubb: Asker Meritter: Tok VM-sølv i skiflyvning lørdag. Fra før var 33.-plass beste VM-prestasjon. Har tre førsteplasser i verdenscupen denne sesongen. Dermed leder han også sammenlagt. Vis mer

Granerud slet altså med prestasjonene forrige sesong, men VM-prestasjonen kommer imidlertid ikke som en overraskelse nå. Det er derimot en naturlig forlengelse av det Granerud har gjort så langt denne sesongen.

Han leder verdenscupen sammenlagt etter tre seire. Han var best i finske Ruka, og i russiske Nizjnij Tagil vant han to ganger.

Søndag er det lagkonkurranse i Planica, og der er det norske laget en av de store favorittene.

I den individuelle konkurransen ble Robert Johansson nummer fem, mens Daniel André Tande endte på 13.-plass. Johan Andre Forfant ble nummer 22.