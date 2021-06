Arvesen tar kritiserte Tour-topper i forsvar: – Flere ryttere mangler ferdigheter på sykkelen

Sykkelprofilen Kurt Asle Arvesen mener rytteres manglende følelse i felt og personlige feil har mist like stor skyld i de mange Tour-veltene som valg av trasé.

Primoz Roglic gikk i bakken mandag. Kurt Asle Arvesen mener velten var selvforskyldt. Foto: BENOIT TESSIER / REUTERS / NTB

I kjølvannet av mandagens Tour de France etappe, der en rekke store stjerner fikk et ublidt møte med asfalten, har kritikken haglet mot Tour-ledelsen og løpsdirektør Thierry Gouvenou.

Særlig har det vært diskusjoner rundt den mye omtalte trekilometersregelen, som enkelt sagt innebærer at tidstap etter passering tre kilometer fra mål ikke får innvirkning på sammendraget.

Kurt Asle Arvesen mener flere ryttere har for dårlige sykkelferdigheter. Foto: Berit Roald / NTB

Sammenlagtrytterne – og deres respektive lag – vil dermed ikke delta i krigen om posisjoner mot slutten av etappene.

Både ryttere og sportsdirektører har uttrykt et ønske om å utvide regelen til åtte kilometer. Bare tull, mener Kurt Asle Arvesen.

– Det er et sykkelritt og da må man overveie: Skal jeg risikere å tape 25 sekunder i sammendraget i dag, eller skal jeg risikere å velte, sier han til NTB.

– Du kan selvfølgelig diskutere å ta tiden tidligere, men jeg synes det er feil. Dette er Tour de France, tiden burde gå fra null kilometer og til mål. Kampen om posisjoner er en del av gamet, fortsetter den tidligere toppsyklisten som nå er sportsdirektør i det norske sykkellaget Uno-X.

Brukerfeil

Arvesen mer enn antyder også at treningsperioden mange av sykkelstjernene legger inn foran Tour de France resulterer i at de mister verdifull trening på det å sitte i større felt i høy fart. Det øker faren for velt.

Den tidligere norske proffsyklisten viser blant annet til at sammenlagtkanonen Primoz Roglic ikke hadde startet på to måneder da han kom til årets Tour. Mandag røk han i bakken.

– Mange drar til Tenerife og trener i høyden i månedsvis, og mister totalt følelsen med det å sitte i felt. Flere av de veltene som skjedde i går var definitivt selvforskyldt. Geraint Thomas kjører over en liten fartsdump, klarer ikke å holde i styret, og drar med seg andre ryttere, sier Arvesen til NTB.

Sammensatt

Arvesen mener samtidig risiko-spørsmålet i sykkelsporten er meget sammensatt og sier rytterne må ta sin del av skylden.

– Det er ikke enkelt å arrangere ritt og få det helt risikofritt. Arrangøren kan muligens se på noe, eksempelvis å ha den siste kilometeren inn mot mål helt rett. Men utover det, så er risiko en del av sporten. Vi veltet den gangen jeg kjørte også, avslutter han.

En bråte av sykkelsportens aller største stjerner måtte i bakken på den dramatiske etappen med målgang i Pontivy mandag: Peter Sagan, Primoz Roglic, Caleb Ewan og Geraint Thomas.

For Ewans del endte det brutale møte med den franske asfalten i brukket kragebein. Han måtte bryte rittet.

Dramatikken fikk blant andre teamsjefen i det franske sykkellaget Groupama-FDJ, Marc Madiot, til å se rødt.

– Dette er ikke sykling lenger. Vi kan ikke fortsette slik, vi må endre ting, enten det gjelder utstyr, trening eller radiokommunikasjonen. Vi må endre oss, ting går ikke bra. Hvis vi ikke gjør det, får vi dødsfall. Det er ikke vår sport verdig. Jeg har ikke lyst til å komme med nyheter som dette til familier, sa han til fransk TV.