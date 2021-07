Sagosen våknet da Norge snudde etter marerittstart

TOKYO/OSLO (VG) (Norge – Brasil 27–24) Sander Sagosen (25) og resten av det norske laget gjorde feil på feil på det første kvarteret, men håndballgutta hevet seg etter hvert og vant til slutt åpningskampen mot Brasil.

VÅKNET TIL LIV: Etter en rufsete start, viste Sander Sagosen seg frem utover i kampen.

14 minutter siden

Først etter drøyt 17 minutter scoret Sander Sagosen sitt første mål for kampen. Stjernespilleren hadde da notert seg for fire tekniske feil og fire skuddbom (inkludert én bom fra straffe), men utover i kampen fant han etter hvert flyten.

Spesielt i andre omgang viste han seg fra sin beste side, med fire mål i løpet av de første ti minuttene av omgangen.

I samme tidsrom sikret Norge seg også overtaket i kampen, etter å ha ligget under 13–12 til pause.

Norge hadde god kontroll gjennom de siste 20 minuttene og vant til slutt komfortabelt 27–24, i en kamp hvor Sander Sagosen til slutt ble toppscorer med åtte mål.

Norge vant 32–20 mot Brasil så sent som i mars, men det ble langt jevnere i den første håndballkampen i OL.

Først etter fem minutter kom den første scoringen i kampen og etter et fantastisk undertallsspill rykket Brasil fra idet kampuret nærmet seg ti minutter. Sander Sagosen hadde da blant annet kastet vekk ballen to ganger på 18 sekunder, noe som fikk Discoverys håndballekspert Ole Gustav Gjekstad til å felle en klar dom:

– Forferdelig start fra Sander Sagosen, sa Gjekstad.

SLET: Sander Sagosen og det norske laget slet innledningsvis mot Brasil.

Brasil ledet 5–1 etter tre raske mål i undertallsperioden, men Norge spiste seg sakte innpå brasilianerne og var ett mål bak til pause.

– Siste halvdel begynner vi å ligne på oss selv. Det er en åpningskamp i et mesterskap og det vet vi fra erfaring at kan være litt rotete. i skaper mange sjanser som vi brenner og så har vi for mange tekniske feil, sa Norges assistentrener Børge Lund til TV Norge i pausen.

I den andre omgangen spilte de seg også markant opp og sikret seg til slutt seieren i åpningskampen. Fire av de seks lagene i Norges gruppe går videre til kvartfinalen. I tillegg til Brasil, skal Norge møte Frankrike, Tyskland, Spania og Argentina. Neste kamp for Norge er er mot Spania på mandag.