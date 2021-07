Sport OL 2021 – Jeg driver ikke løping for å tilfredsstille ham. Jeg har en indre motivasjon.

RAPPERSWIL-JONA, SVEITS (Stavanger Aftenblad): En 20-åring er blant de ypperste favorittene på prestisjeøvelsen 1500 meter under OL i Tokyo. Her er Jakob Ingebrigtsens egne ord om konkurransen og livet han lever for å oppnå det ultimate målet: OL-gull.

31. juli 2021 10:12 Sist oppdatert nå nettopp

Stavanger Aftenblad: Jakob, Filip Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås og trenerpappa Gjert Ingebrigtsen gjennomførte den beinharde og aller siste økten på bane før avreise til Tokyo lørdag.

I nydelige Rapperswil-Jona, ved Zürichsee, fire mil fra Zürich har de funnet sin oase. 400 meter over havet passer perfekt de første dagene etter langtidsopphold 2000 meter over havet i Sankt Moritz.