Tufte-båten langt unna avansement: Må ut i oppsamlingsheat

TOKYO/OSLO (VG) I sitt syvende OL ble det ikke full klaff for Olaf Tufte (45) og resten av den norske dobbeltfireren. Med fjerdeplass i heatet, betyr det at de må gjennom oppsamlingsheat på søndag for å kunne ta seg til finale.

SKUFFET: De norske roerne måtte se at de ikke klarte å holde følge med de raskeste båtene under fredagens heat.

23. juli 2021 04:48 Sist oppdatert nå nettopp

Den norske båten med Martin Helseth (27), Olaf Tufte (45), Oscar Helvig (25) og Erik Solbakken (26) fikk en etterlengtet opptur med annenplass i den siste verdenscupen før OL, men det ble ikke full klaff i fredagens innledende heat i dobbeltfireren.

Italia kom best ut i Norges heat og tok ledelsen fra start, mens Norge lå på fjerdeplass etter 500 meter, drøyt to sekunder bak italienerne. Opp til 1000 meter var det Polen som hadde tatt over ledelsen og for den norske båten ble avstanden opp stadig lengre. Med passering 1500 meter hadde de hele seks og et halvt sekund opp til teten.

Den norske båten kom i mål på fjerdeplass, 9,77 sekunder bak Polen. Det norske laget kom i mål på tiden 5.49,02.

Dermed blir søndagens oppsamlingsheat den siste muligheten for den norske båten til å ta seg til finalen. Kun de to beste båtene fra hvert heat gikk direkte videre til finalen. I oppsamlingsheatet møtes de seks båtene som ikke tok seg direkte til finalen, hvor de to beste igjen sikrer seg en plass i tirsdagens A-finale. De som ikke går videre fra oppsamlingsheatet, havner i B-finalen tirsdag.

Nederland og Australia gikk direkte videre til finalen fra det første heatet, mens Polen og Italia tok seg videre fra Norges heat.

OPPSAMLINGSHEAT: Den norske dobbeltfireren får en ny sjanse i søndagens oppsamlingsheat. Fra venstre: Martin Helseth, Olaf Tufte, Oscar Helvig og Erik Solbakken. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Med deltagelsen i fredagens innledende runde, har Olaf Tufte nå deltatt i syv olympiske leker og er den nordmannen med flest deltagelser i OL. Tufte debuterte i OL tilbake i Atalanta i 1996 og tok sin første OL-medalje i Sydney i 2000 med sølv i dobbeltsculler sammen med Fredrik Bekken. I både 2004 og 2008 tok Tufte gull i singlesculler, mens det ble bronse i 2016 i dobbeltsculler med Kjetil Borch for Tufte.