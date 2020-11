Landslagsspillerne om utsettelsen: – Vi er dypt fortvilet

OSLO/BUCURESTI (VG) De norske landslagsspillerne har uttalt seg om den utsatte reisen til Nations League-kampene mot Østerrike og Romania i en pressemelding. Laget var på Gardemoen og klare for avreise da kontrabeskjeden kom.

14. nov. 2020 15:19 Sist oppdatert nå nettopp

– Hele spillergruppa er dypt fortvilet over at norske myndigheter nekter oss å reise til de to avgjørende Nations League kampene mot Romania og Østerrike, står det i meldingen publisert på fotballforbundets hjemmesider.

Uttalelsene kommer etter at Norges planlagte reise til bortekampene mot Romania og Østerrike lørdag formiddag ble utsatt. Helsemyndighetene gir ikke landslaget tillatelse til å reise, men NFF har sendt brev til Helsedirektoratet hvor de skriver at de ønsker unntak.

De norske spillerne er i karantene etter at landslagskaptein Omar Elabdellaoui ble smittet av coronaviruset. Det er bakgrunnen for utsettelsen.

– Vi var på Gardermoen, flyet var lastet og skulle ta av om en time da beskjeden om. Vi har etterlevd den svært strenge UEFA-protokollen på samlingen. Det innebærer corona-tester før vi reiste til Norge, og etter ankomst har vi blitt testet fem ganger. Etter smittetilfellet ble oppdaget har alle spillerne og støtteapparatet testet negativt to ganger, fortsetter spillerne.

Meldingen er skrevet av kapteinsteamet Stefan Johansen, Joshua King og Martin Ødegaard på vegne av spillergruppa.

– Opplever liten forståelse

De skriver videre om hvordan de har levd isolert under store deler av coronapandemien og på landslagssamling, før de understreker viktigheten av kampene:

– I fire år har vi jobbet knallhardt for å optimalisere mulighetene for å kvalifisere oss til mesterskap og avansert mer enn 40 plasser på FIFA-rankingen. Vi kan rykke opp til A-gruppa i Nations League og møte Europas beste lag, vi kan bli rangert blant de 20 beste nasjonene i Europa som gir oss nest beste seedingsnivå før VM-kvalifiseringen. Å ikke spille landskampene mot Romania og Østerrike kan fort knuse våre sportslige ambisjoner både på kort og lang sikt.

– Vi opplever liten forståelse og vilje til å forstå vår situasjon. Vi har ofret våre hjemlige Eliteseriespillere på landslaget for å etterkomme de norske karantebestemmelsene, men også vi i utenlandske klubber får altså reisenekt. Dette er en praksis vi ikke ser noe annet sted i fotball-Europa.Vi er nå inne i vårt andre døgn på samling uten trening, men har fortsatt ikke gitt opp håpet å spille mot Romania og Østerrike. Vi elsker å representere landet vårt og håper norske myndigheter gir oss grønt lys til å reise, så skal vi fortsatt være gode smittevernambassadører som vi har vært siden pandemien brøt ut i mars, fortsetter meldingen.

Negative tester hjelper ikke

VG har lørdag også vært i kontakt med assisterende helsedirektør, Espen Nakstad. Han forklarer helsemyndighetenes avgjørelse på denne måten:

– Vi forutsetter at alle nærkontakter av en syk person settes i karantene i 10 dager i tråd med covid-19-forskriften. Dersom personer som skulle vært i karantene tas ut av karantenen av en arbeidsgiver med andre formål enn å tilrettelegge for transport til et egnet karantenested, vil det bryte med de norske regler og med intensjonen bak karanteneinstituttet internasjonalt samt WHOs anbefalinger.

Han fortsetter:

– Dersom personer som skulle vært i karantene har nærkontakt med andre i karanteneperioden, øker risikoen for videre smittespredning. Det er ikke smittevernmessig forsvarlig og covid-19-forskriften i Norge gir bare anledning til dette i helt spesielle unntakssituasjoner for å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.

De norske spillerne er testet fire ganger siden de ankom Norge og senest fredag kveld. Samtlige 39 prøvesvar som er mottatt er negative, skriver NFF i pressemeldingen. De negative testene hjelper lite sier Nakstad til VG.

– En negativ test forteller deg at du sannsynligvis ikke er smitteførende den dagen du testes, men sykdommen kan likevel bryte ut når som helst i løpet av de første 2-14 dagene etter at du har blitt smittet. Det er derfor man ikke kan teste seg ut av karantene etter de norske reglene i covid-19-forskriften, forteller han.

VG oppdaterer saken.