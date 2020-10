Oilers-sjefen griper ikke inn: – Vi har ikke panikk

Selv om gullfavoritt Oilers har hatt et mageplask av en sesonginnledning, har ikke Tore Christiansen planer om å foreta seg noe – ennå.

13 minutter siden

Oilers står med fattige seks poeng på sju kamper og har bare Narvik bak seg på tabellen før lørdagens møte med topplaget Frisk Asker.

Tore Christiansen, hovedaksjonær og styreleder i Oilers, har lagt alt til rette for at Oilers skulle kunne lede an i toppen av norsk ishockey også denne sesongen. I stedet ligger laget hans 15 poeng bak Vålerenga og Frisk Asker som ligger som nummer en og to før helgens serierunde.