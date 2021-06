LHBT-utøverne Nassib og Yokoyama roses av Biden

USAs president Joe Biden skryter av Kumi Yokoyama og Carl Nassib, som har stått frem som henholdsvis transperson og homofil den siste uken.

Carl Nassib sto fram som homofil på tirsdag og roses av den amerikanske presidenten. Foto: Alex Gallardo / AP / NTB

Fotballspilleren Yokoyama, som på lørdag sto frem som transperson og Nassib, som tirsdag ble den første aktive NFL-spilleren til å stå frem som homofil, ble begge hedret da Biden tvitret natt til onsdag.

Kumi Yokoyama får skryt av USAs president Joe Biden etter at japaneren står fram som transperson. Foto: Rick Bowmer / AP / NTB

– Til Carl Nassib og Kumi Yokoyama: Jeg er så stolt av deres mot. På grunn av dere ser utallige barn rundt om i verden på seg selv i et nytt lys i dag, tvitret Biden.

Yokoyama spiller til daglige i den amerikanske ligaen NWSL og sto frem som transperson i en video publisert lørdag på YouTube-kontoen til tidligere lagkamerat Yuki Nagasato.

– I fremtiden har jeg lyst til å slutte å spille fotball og leve som mann, fortalte Yokoyama i videoen.

Tre dager senere la Nassib ut en video på Instagram der NFL-spilleren sto frem som homofil.

– Jeg vil bare bruke et lite øyeblikk til å fortelle at jeg er homofil, sa Nassib i videoen og understreket samtidig at han ikke gjør det for å få oppmerksomhet, men at han mener «representasjon og synlighet er viktig».