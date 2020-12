Warholm kan bli årets friidrettsutøver i verden på lørdag. Dette sier han om utdelingen

For andre året på rad er Karsten Warholm nominert som en av fem til å bli årets mannlige friidrettsutøver i verden, men han forventer ikke å vinne.

Karsten Warholm har vært en av verdens beste friidrettsutøvere i 2020, men tror ikke han går helt til topps. Gregorio Borgia / AP

Warholm kjemper om prisen mot Joshua Cheptegei (Uganda, langdistanseløping), Ryan Crouser (USA, kule), Armand Duplantis (Sverige, stav) og Johannes Vetter (Tyskland, Spyd). Hvem som vinner offentliggjøres på en digital utdeling lørdag.

– I år har to av kandidatene satt verdensrekorder, så akkurat i år vet jeg ikke helt. Jeg hadde større forventninger om å vinne i fjor, egentlig, og da var jeg litt skuffet over at jeg ikke vant, men i år mener jeg oppriktig at den kanskje bør gå til noen andre, selv om også vi har hatt en fantastisk sesong, sier Warholm.