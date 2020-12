Oliver Solberg blir fabrikksfører i VM

19 år gammel skriver Oliver Solberg VM-kontrakt med den koreanske bilfabrikken Hyundai.

NYTT STEG: Oliver Solberg. Foto: Timo Anis / Timo Anis

18. des. 2020 09:16 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Til sammenligning var pappa Petter 24 år da han signerte VM-kontrakt første gang - med Ford-teamet. Hyundai-avtalen er på to år.

– Jeg er stolt. Han er på et annet nivå enn det jeg var, sier Petter Solberg til VG.

– Dette har gått veldig fort. Men vi er opptatt av at vi ikke skal skynde oss. Det er nå jobben starter. Se på Martin Ødegaard - han har også trengt et par år på å komme dit han er i dag.

Det kommer ikke fram av pressemeldingen hvilken klasse Solberg skal kjøre i. Men etter det VG erfarer blir det først WRC2-klassen og deretter toppklassen WRC.

– Å få muligheten til å kjøre for det regjerende verdensmesterteamet er fantastisk. Jeg drømmer stort hele tiden, og denne avtalen er neste del av drømmen jeg allerede lever. Bare å si ordene «jeg er fabrikkjører for Hyundai» får fram smilet, sier Oliver Solberg i en pressemelding.

FAMILIEN: Oliver Solberg med foreldrene Pernilla og Petter. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Følelsen er at jeg starter på et nytt kapittel i karrieren, og den største jobben starter nå. Vi skal feire avtalen i dag, men allerede i morgen starter jobben med å få maksimalt ut av det å kjøre i verdens beste rallyteam.

I en annen pressemelding fredag morgen kommer det fram at Ole Christian Veiby fortsetter med Hyundai.

– Dette er like stort som i fjor, og jeg gleder meg til nok ett år, sier Kongsvinger-karen.

Oliver Solberg har allerede er rekke toppresultater å se tilbake på. Størst hittil er hans første VM-rundeseier i WRC3-klassen i Estland tidlig i september. Sist under VM-runden i Italia imponerte 19-åringen stort med å kjøre inn til 2. plass i sitt femte løp på asfalt noensinne.

Les også Disse gutta får en eventyrlig sjanse i e-sport

VG vet at flere VM-team har ligget langflate for å sikre seg Solbergs signatur. Det ble altså Hyundai Motorsport som klarte det.

Hyundais fargerike teamsjef Andrea Adamo sier i en pressemelding:

– Oliver har et svært gjenkjennelig etternavn i rallysporten, men han har allerede markert seg på egen hånd med resultater som det i Estland. Vi er trygge på at et ungt talent som Oliver vil vise fram potensialet både på vår nåværende R5-bil, men også på den nye Hyundai i20 N Rally2, som etter planen debuterer i konkurranse midtveis i 2021-sesongen.

Etter planen skal første VM-runde i rally avvikles i Monte-Carlo 21.- 24. januar.