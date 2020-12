Norge tok EM-gull etter nervedrama i finalen: – Uvirkelig

Norge ledet komfortabelt til pause. Så gikk tankene tilbake til VM-finalen i 2017. Men denne gangen gikk Norge seirende ut.

Jubeltårene presset seg på for Nora Mørk og lagvenninnene etter at EM-gullet var i boks. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

20. des. 2020 19:28 Sist oppdatert nå nettopp

Frankrike-Norge: 20–22

For et drama. Kampen kunne ikke vært mer nervepirrende. Den hadde alt. Med ti minutter igjen gikk tankene til VM-finalen i 2017. Da var Frankrike sterkest.

Plutselig sto det 20–20 snaut fire minutter før slutt. De norske spillerne klarte ikke å finne målet, og Frankrike var i dytten. Skulle et nytt gull glippe helt på målstreken?

Men da det så som mørkest ut, tok Nora Mørk sats. Så hamret hun ballen i nettet.

Mørk gråt etter kampen. Brukte noen ord hun beklaget, men det gjorde ikke noe. Hun var så lykkelig. – Det er uvirkelig, mente hun.

– Jeg er sykt stolt og vil takke alle som har støttet meg. Vi har tatt tilbake tronen, sa hun hikstende til Ole Erevik fra TV3.

– Silje var rå, fortsatte EMs toppscorer med 52 mål.

Og det stemte. I den andre enden stengte Silje Solberg buret. Redningskvinne er ordet.

Etter halvannen time med neglebiting i de tusen hjem, kunne de norske spillerne danse i ring foran et nesten tomt Boxen. De kunne knapt tro det. Tårene kom hos de franske. Det var lett å forstå.

Norge er et gullag igjen etter fire år uten tittel. Spillerne fikk bonus også. 120.000 kroner for en formidabel innsats mot Frankrike. Og ikke nok med det. I Boxen sikret Norge seg en VM-billett.

Feiringen var magisk. «We are the champions» – musikken fylte hallen. Tilskuerne var borre, men det merket ikke spillerne der og da. De fulgte rytmene, studerte det fine, runde trofeet og nøt hvert øyeblikk. Veronica Kristiansen hadde funnet frem mobilen, og tok bilder der hun sto på banen.

«Ja, vi elsker» ble sunget høyere enn i noen av de andre kampene tidligere.

Thorir Hergeirsson jubler. Dette var hans syvende EM-tittel siden han overtok som sjef i 2009. Og flere kan det bli. Han har skrevet kontrakt til 2024. . Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

– Det var litt for spennende i 2. omgang. Da var det tut og kjør, sa Karoline Dyhre Breivang i TV3-studio. Hun var slett ikke lei seg for å bli tangert av Katrine Lunde når det gjelder 305 landskamper.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson sa etterpå:

– Jeg er stolt av gjengen. Vi var tappet i siste VM av kvalitetsspillere. Nå kom flere med. Og vi har jobbet godt.

Han trakk frem Nora Mørk og sa det var typisk henne: – Hun er en vinnerskalle.

Han berømmet arrangøren og Det europeiske Håndballforbundet (EHF), men savnet publikum. Det varmet at så mange mennesker fulgte finalen via TV.

De norske spillerne danset i ring etter at EM-gullet var sikret. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Fikk fart etter kort tid

Første omgang startet slik mange fryktet, med et offensivt fransk lag i forsvar og med stor angrepsvilje. Men så viste Veronica Kristiansen at hun også har et høyere nivå enn det hun har vist hittil i EM. To susere og 2–2, ble til 4–4 da Camilla Herrem viste hvorfor hun igjen er på All star-laget.

Skuddene satt på innsiden av målvakten før Sola-spilleren senere varierte. Og smilet var der hele tiden, enten hun var på banen eller på benken.

For en gjeng norske spillere som fyrte opp i angrep og forsvar! Anført av kaptein Stine Bredal Oftedal, som serverte og leverte, kom medspillerne til sin rett. Én av dem var Stine Skogrand, som var på hjemmebane. Hun bor i Herning med samboer og barn.

Nå viste hun sine kvaliteter i begge ender. Hun som egentlig er bakspiller, fikset skudd fra kantposisjon. Det er en fryd å se henne runde vingen for å gå inn i luken som de franske ikke rakk å tette.

Og bakerst Silje Solberg, én av de åtte spillerne i Györ som var med i denne finalen. Takk og lov for at hun kom til Danmark i tide, etter covid-19-sykdommen. Hun var høyt og lavt.

Foran seg hadde hun Marit Malm Frafjord og Kari Brattset Dale som storspilte slik vi vet de kan. Fem måls ledelse underveis og fire ved pause (10–14) var nesten for godt til å være sant. Kunne det holde?

Silje Solberg signaliserer redning. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Ulidelig etter hvert

Den franske treneren Olivier Krumbholz er en luring. 62-åringen satte inn sin andremålvakt, Cléopatre Darleux. Hun tettet igjen. Og de norske skuddene gikk i treverket. Plutselig var det ett mål som skilte lagene. Norge hadde kun scoret to mål midtveis i omgangen.

Det ble uutholdelig. Motstanderne var på hele tiden. De presset norske spillere til tekniske feil. 17–17. Hvem skulle ha trodd det?

Underholdning og thriller i samme program. Masse nerver. Norge var ikke til å kjenne igjen. Men norske eventyr ender bra. Spillerne hentet seg inn. Det var få mål i andre omgang, men nok.

Og da fløyta gikk, kunne ikke jubelen vært større. Nora Mørk hadde fått det som hun ville. Hun som hadde vært ute i tre mesterskap, som bare hadde drømt om dette – sto på banen som en vinner.

Norge tok sin åttende EM-tittel. Nå er det hjem til karantene i ti dager. Det hadde vært mye verre med sølv.