42 smittet i topphockeyen: Stjernen-Heier bekymret for ettervirkningene

Coronaviruset har fått fart på seg i Hockey-Norge etter julen. Nesten hele Stjernen-laget til kaptein Andreas Heier (27) er smittet. Nå er han engstelig for de neste ukene.

STJERNEN-PROFIL: Andreas Heier, her fotografert etter ei treningsøkt i høst, er Stjernens beste spiller denne sesongen. I bakgrunnen, lagkamerat Arttu Niskakangas. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Ja, man er bekymret. Det er veldig uklart med dette viruset, så den uvissheten er uroende. Jeg er bekymret for meg selv, og alle i laget. Kanskje må noen slite med det en lengre periode. Kanskje kommer ikke noen tilbake til den formen de hadde, sier Heier til VG på telefon fra isolasjon i Fredrikstad.

Det er tilværelsen for samtlige spillere og støtteapparat nå. Samt for familien, samboere og andre nærkontakter.

Heier kjenner ikke symptomer selv, annet enn lett hodepine søndag kveld. Han tar det med ro, mens han sitter og venter på at det skal komme «noe», hvis det i det hele tatt gjør det. Lagkameratene har ulike symptomer, fra kraftige hosteanfall, til tap av smak og luktesans eller hodepine.

– Det var én spiller som kjente symptomer 1. januar og da begynte alle varsellampene å blinke.

Torsdag var 23 personer i klubben bekreftet smittet, av dem er 18 spillere.

Følger Olympiatoppens modell

Han har fått med seg hva landslagskaptein Jonas Holøs sa til VG før jul - At han ikke følte seg bra to måneder etter at han hadde viruset og trolig hadde kjørt kroppen for hardt.

– Vi må være forsiktige. Men rådene fra legen vår er klare - vi må unngå for høy puls tidlig og at hvilepulsen ikke blir det. Samtidig, når vi etter hvert skal ut igjen på kjøligere steder, må vi beskytte lungene. Kle på oss mer.

Han sier at de, som naboklubben Sparta som hadde utbrudd tidligere i sesongen og har et nytt et nå, skal følge Olympiatoppens trappetrinn for gradvis tilbakekomst til normal trening som toppidrettsutøver.

GJØR DET DE KAN: Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, sier de forsøker å legge til rette for en trygg avslutning på sesongen. Foto: Frode Hansen

Beholder kampantallet

Den siste uken har det kommet smitteutbrudd i Stjernen og Sparta, Manglerud Star og Frisk Asker. Mens Storhamar sitter i karantene som motstander. Totalt er 42 bekreftet smittet denne sesongen i lagene.

En ras av kamper blir utsatt.

Planen om å fullføre seriespillet med 45 kamper 13. mars, står imidlertid ved lag. Nå har Norges Ishockeyforbund besluttet at landskampaktiviteten i februar utgår - slik at de kan fylle den uken med seriekamper.

Sistnevnte prioriteres fordi statens kompensasjon på 70 prosent av tapte inntekter, samt TV-avtalen betegnes som viktig for en hardt presset klubbøkonomi.

Les også Smitte i Frisk Asker - kamp mot Grüner utsatt

De vil ivareta spillerne, men tross smittevernsprotokollen kan de ikke gardere seg mot nye utbrudd.

– Det er synd at vi er kommet i denne situasjonen her, men vi speiler situasjonen ellers i samfunnet med mye smitte nå. Ytterst få spillere kan være helprofesjonelle. Derfor kan de dra med seg dette inn i lagene fra venner på nyttårsaften, familie, annen jobb etc, sier Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund til VG.

SPARTA-VETERAN: Niklas Roest har ti målpoeng på Spartas 19 kamper denne sesongen. Her fotografert i VGs hockeymagasin i sommer. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Vil helst spille

Sparta er hardest rammet, med kun 19 kamper spilt. Det betyr kamp annenhver dag for å nå 45. Kaptein Niklas Roest er i mot å midlertidig stanse seriespillet og kutte i kampantallet.

– Alle forstår at det sportslig sett ikke er optimalt. Men vi vil gjerne spille, og jeg har inntrykk av at det er innstillingen hos alle jeg har pratet med, i alle lag. Det må skje innenfor rimelighetens grenser. For vår del gikk det greit da vi begynte å spille igjen forrige gang, sier 34-åringen.

Les også Corona-rammet igjen: Nærmer seg «fair play»-grense

Roest kan som tidligere covid-19-syk trene og leve som vanlig, sammen med 12 andre «friskmeldte» lagkamerater. To nylig smittede er i karantene. Det er også fem andre spillere som ikke ble smittet i forrige covid-19-runde. I tillegg er tre spillere fra den omgangen fortsatt sykmeldt, opplyser Spartas daglige leder Henning Svendsen.

Spartas neste planlagte kamp er først neste torsdag mot Lillehammer, 12 dager etter forrige kamp mot Storhamar.

Trener Sjur Robert Nilsen har allerede gitt uttrykk for at det nærmer seg en «Fair Play»-grense også sportslig.

Må se an

Andreas Heier, som tidligere har vært innom landslaget og har spilt i Sverige, er den nordmannen som har plukket nest flest poeng (29 på 24 kamper) kun slått av Patrick Thoresen (39 på 24). I fjor følte han på presset etter å ha blitt hentet hjem av en kronerulling hos supporterne. Nå medgir han å ha «sluppet seg mer løs». Selv om det betyr lite, akkurat nå.

– Det er kjedelig å få en stopp, men nå er helsen det viktigste. Vi skjønner at det er best å få spilt 45 kamper, men det kan ikke gå på bekostning av det. Heldigvis har vi NISO (spillerforeningen) som kan hjelpe oss dersom det skulle bli en konflikt. Folk må bli friske, sier 27-åringen.

Daglig leder i Stjernen, Anders Åsle, sier de ikke har tatt opp innad i klubben hvorvidt de skal foreslå å redusere antall kamper.

– Men det er noe vi snart må ta en ordentlig prat om. Etter hvert som mange klubber havner i karantene, vil serieavviklingen bli «tight», sier han.

PS: Sist mandag ble det nedsatt et utvalg bestående av de sportslige lederne i Vålerenga, Stavanger Oilers og Lillehammer, samt representanter fra Norsk Topphockey og Norges ishockeyforbund. Det skal løpende vurdere smittesituasjonen, konsekvenser og tiltak.