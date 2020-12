Foss Solevåg fikk en sjelden følelse i Madonna – derfor satte han karrierebeste som 29-åring

Sebastian Foss Solevåg kjørte tirsdag sin beste omgang i et verdenscuprenn noensinne og satte karrierebeste med andreplass.

Sebastian Foss Solevåg (t.v.) feiret andreplassen sammen med Henrik Kristoffersen. Alessandro Trovati / AP

23. des. 2020 10:11 Sist oppdatert nå nettopp

Selv om 2020 har blitt annerledes for ålesunderen også, med tidligere sesongslutt enn planlagt i februar og endret hverdag, avsluttet Solevåg året på glimrende vis. 2020 kunne nesten ikke endt på bedre vis. Tirsdag tok han nemlig sin første pallplassering i verdenscup på over fire år og satte karrierebeste i verdenscupen i slalåm med andreplass.

– Det føles veldig bra å være tilbake på pallen. Det er godt, og det er en fin bekreftelse på at det jeg har gjort har fungert. Jeg var jo også såpass nære i Alta Badia mandag, så det viser at det ikke bare var et tilfelle at kjøringen er der, sier Foss Solevåg til Sunnmørsposten fra flyplassen i München på veg hjem til juleferie.