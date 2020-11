Egner Granerud tok karrierens største seier etter kjempehopp

Halvor Egner Granerud (24) vant søndagens renn i Ruka etter et fantastisk hopp i finaleomgangen. Nordmannen hoppet seg opp fra fjerdeplass og hentet inn de tolv poengene han var bak verdenscupleder Markus Eisenbichler.

VANT: Halvor Egner Granerud vant i Ruka. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

29. nov. 2020 17:31 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har ikke ord. Det er noe jeg har jobbet for i lang tid, sier en rørt Egner Granerud i et intervju vist på NRK etter rennet.

Det er nordmannens første seier i verdenscupen, etter det som allerede har vært en meget god sesongstart.

Rennet var preget av mye vind og flere hoppere måtte av bommen i løpet av den andre omgangen. En som taklet forholdene meget bra var Egner Granerud, som lå på fjerdeplass etter den første omgangen. Med et hopp på 142 meter tok han ledelsen.

– Der har han så vill høyde i luften. Fantastisk hopping, sa NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

Hoppet var det nest lengste i rennet, hvor kun Yukiya Satos hopp på 146 meter med høyere fart var bedre.

Ingen av de tre beste fra førsteomgangen kunne svare på Egner Graneruds hopp, og dermed vant nordmannen rennet.

Verdenscupleder Markus Eisenbichler hoppet «kun» 131 meter i finaleomgangen og endte dermed 9,9 poeng bak Egner Granerud på andreplass. Fremdeles leder han verdenscupen, med Egner Granerud på andreplass, 80 poeng bak tyskeren.

I SVEVET: Halvor Egner Granerud i lufta under den første omgangen. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

Både Robert Johansson og Halvor Egner Granerud var med i kampen om de virkelige topplasseringene i kveldens hopprenn i Ruka etter den første omgangen. De to nordmennene lå da på andre- og fjerdeplass, riktignok begge over ti poeng bak Eisenbichler.

Robert Johansson fikk det ikke til å stemme i finaleomgangen og falt ned til 6. plass.

Egner Graneruds seier er den første pallplasseringen for det norske hopplandslaget denne sesongen, etter at Granerud ble nummer fire både i åpningsrennet i Wisla og i lørdagens renn i Ruka.

Daniel-André Tande og Johann André Forfang kom begge til finaleomgangen etter lørdagens nedtur, hvor Tande krasjet og Forfang ble disket etter at landslagstrener Alexander Stöckl, preget av Tandes fall, sendte han for tidlig av bommen. Forfang ble best av de to, på en 5. plass, mens Tande ble nummer 14.