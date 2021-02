Bare 1 av 1000 koronatester har vært positiv. Likevel får ikke verdenseliten komme til Norge.

Det haster for skipresident Erik Røste. Dersom han ikke raskt får svar fra Høie & co., må han avlyse 16 verdenscuprenn i Norge i mars.

Frida Karlsson slår Therese Johaug i spurten under det siste verdenscuphelgen som har vært arrangert i Norge, 7. mars i fjor. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

6 minutter siden

22. januar: Erik Røste, president i Norges Skiforbund og styremedlem i Det internasjonale skiforbundet (FIS), var glad og fornøyd over at Regjeringen åpnet for at toppidrettsutøvere kunne komme til Norge. Verdenscupsirkus i flere idretter i mars var sikret.

23. januar: Gleden ble kortvarig. 22 timer senere opplyste statsministeren om at alle innreisefritak ble inndratt på grunn av det muterte viruset.