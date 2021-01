Kristoffersen slo voldsomt tilbake i Chamonix: – Fortsatt en seiersmaskin

Henrik Kristoffersen (26) viste at VM-formen er på plass, og knuste alle i slalåmrennet i Chamonix – til tross for svært vanskelige forhold.

31. jan. 2021 13:25 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var veldig forløsende å se at jeg kjørte bra når utstyret funket. Førsteomgangen var bra, men det lå nok mere inne. Jeg holdt litt tilbake så det ikke skulle bli noe reprise fra i går, forteller Kristoffersen til VG.

– Jeg visste at Ramon Zenhäusern hadde kjørt fort i andreomgang, men det gikk akkurat.

Lørdagens slalåmrenn ble en fiasko for Kristoffersen, som hektet i den andre porten i førsteomgang og måtte bruke kreftene på å få ut frustrasjonen i bakken istedenfor å kjempe seg igjennom løypa.

– Det kunne gått like bra i går også, så jeg var frustrert da jeg kjørte ut i andre porten. Det som frustrerte meg mest var at jeg ikke fikk vite hvordan jeg lå an etter noen dårlige renn nå, sier dagens vinner.

Det er en drøy uke til alpin-VM i italienske Cortina d'Ampezzo. Kristoffersen har slitt tungt denne sesongen, men med dagens seier viste han storhet.

– Selv om det har vært mye snakk om «hva er galt med Henrik Kristoffersen», så er det fortsatt en seiersmaskin inne i den kroppen, sa NRK-ekspert Kjetil André Aamodt da han kommenterte søndagens renn.

Forholdene i Chamonix ga enorme utslag, og mange av de beste fikk store problemer i den andre omgangen. Blant dem var for eksempel Marco Schwarz, som leder slalåmcupen sammenlagt.

Men Kristoffersen behersket tross alt forholdene på mesterlig vis, forsvarte ledelsen fra første omgang. Han vant 28 hundredeler foran sveitseren Ramon Zenhäusern (28) og landsmann Sandro Simonet (25) var 66 hundredeler bak.

Simone kjørte seg opp fra 30. til tredjeplass, noe som en oppkjørt løype og krevende forhold må ta noe av æren for. Simonet kjørte for eksempel 1.17 raskere enn Kristoffersen i den andre omgangen.

LEDET ETTER FØRSTE: Henrik Kristoffersen hadde beste tid etter første omgang i søndagens slalåmrenn i Chamonix. Foto: SEBASTIEN NOGIER, EPA

Rælingen-løperen har ikke lagt skjul på at de isete forholdene i verdenscuprennene den siste tiden har gitt ham store problemer. I Chamonix har det vært mindre isete og mer «saltsnø», noe den norske stjernen normalt mestrer mye bedre.

– Jeg trives veldig godt på denne snøen og utstyret funker veldig bra her, noe man ser tydelig når alle på pallen kjører på Rossignol, sier Kristoffersen til VG.

– Henrik viser at han har en klasse over alle andre når det stemmer. Her på denne salte snøen var det ingen tvil – selv fra et vanskelig startnummer, oppsummerte Kjetil André Aamodt.

Nedtur for Foss Solevåg

Sebastian Foss Solevåg (29) lå på tiendeplass etter første omgang, men slet som så mange andre med forholdene i andre omgang og ramlet langt ned på resultatlisten.

Både Timon Haugan og Jonathan Nordbotten kjørte ut i førsteomgangen og måtte se andreomgang fra hotellet.

Vanskelig sesong

Bortsett fra slalåmseieren i Madonna di Campiglio i desember har Kristoffersen hatt en vanskelig sesong.

– Det er mentalt slitsomt når du føler at du kjører bra på ski, men utstyret ikke fungerer. Da blir teknikken dårlig også, forklarte Kristoffersen i et intervju gjort med svensk TV og vist på NRK etter søndagens første omgang.

– Nå viser jeg i alle fall at jeg kjører fort på ski, og da spiller ikke resten så stor rolle, la Kristoffersen til.

Til tross for en ustabil sesong har Kristoffersen nå tangert Kjetil Jansrud (35) sine 23 verdenscupseiere.