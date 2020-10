Svært strenge tiltak når Molde HK skal spille Europa: Så mange slipper inn – og det er fortsatt mulig å sikre seg billetter

Denne helga skal Molde for første gang spille en tellende internasjonal kamp. I koronaåret 2020 krever det en del.

Nå nettopp

MOLDE: Lørdag starter Europa-eventyret for Molde HK Elite. Selv om det var stor usikkerhet knyttet til hvorvidt kampene skulle spilles eller ikke, lot det seg til slutt gjøre. Dermed får vi for første gang i historien se Europa-håndball her i byen klokka 16.00 lørdag ettermiddag.

Men for å gjennomføre arrangementet, må MHK gjøre store innskjerpinger sammenlignet med en vanlig hjemmekamp i Rema 1000-ligaen. Antallet som får slippe inn er fremdeles 200, men disse må både fylle ut egenerklæringsskjema og bli febermålt før de slipper inn i arenaen.