Studieåret i USA ble langt fra det Helle Tuxen (19) hadde sett for seg

Tre uker etter at hun kom til USA ble Helle Tuxen koronasmittet. Så måtte hun operere armen. Men drømmen om OL-plass til sommeren lever for stuperen fra Randaberg.

Helle Tuxen ønsker å sette stuping på kartet i Norge, det håper hun å klare med å kvalifisere seg til OL. Foto: Tanner Craft

9 minutter siden

I august i fjor flyttet Helle Tuxen til Louisiana i USA for å studere og satse videre på stuping. De første månedene ble langt fra slik Norges mestvinnende junior-stuper hadde sett for seg. Bare tre uker etter at hun flyttet, ble hun, søsteren Anne Vilde, og store deler av svømme- og stupelaget koronasmittet.

– Jeg fikk beskjed om at jeg måtte i karantene på 19-årsdagen min. To dager senere begynte jeg å bli dårlig, sier Tuxen.