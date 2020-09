Stor oversikt over alle spillere: Her er årets KRS-lag

Det er kun opprykk som gjelder for Kristiansand Topphåndball (KRS). Under finner du bilde og fakta av trenere og spillere.

Nå nettopp

KRISTIANSAND: Onsdag kveld serieåpner KRS borte mot Follo. De rykket ned sist sesong, men satser alt på en snarlig retur til eliteserien.

Det er ifølge KRS-trener Gunnar Pettersen favoritt til å sikre den eneste direkte opprykksplassen. Men bak førsteplassen gir plassene to, tre og fire kvalifiseringsspill om opprykk. Lag nummer to møter det nest nederste laget i eliteserien, og de to skal gjøre opp om hvem som skal spille i eliteserien neste sesong.