Sykkel-VM: Super-slovenerne er favoritter, men i feltet lurer de norske rytterne

Søndag sykler Tour de France-toppene Primoz Roglic og Tadej Pogacar på samme lag. Mange tror en av dem kan kle på seg VM-vinnerens regnbuetrøye etterpå. Nordmenn kan overraske, og en belgier truer voldsomt.

Til daglig er slovenerne Primoz Roglic (t.v.) og Tadej Pogacar konkurrenter. I Tour de France var det Pogacar som vant foran landsmannen sammenlagt. Nå skal de sykle på samme lag, og ekspertene tror at en av de to kan kalle seg verdensmester søndag ettermiddag. Christophe Ena, AP/NTB

Sykkel-VM arrangeres i Italia i disse dager

Norge stiller med flere ryttere, men få har trolig medaljesjanser

VM sendes på TV 2 og Eurosport

Italia tok VM-jobben

I løpet av fire uker har Italia klart å organisere VM på sykkel. I utgangspunktet skulle det gått i Sveits, men arrangørene kastet inn håndkleet relativt tidlig i pandemien. Det så lenge ut til at det ikke skulle bli noe. Men så kom italienerne på banen i bokstavelig forstand. VM arrangeres med start og mål på motorsportbanen Imola i provinsen i Emilia-Romagna i Italia denne helgen.

Løypen i området rundt racerbanen på Imola er tøff. For tøff for mange. Spurterne er sjanseløse og blir hjemme. Blant dem Aleksander Kristoff og Edvald Boasson Hagen. Amund Grøndahl Jansen har også meldt avbud. Dermed sender Norge et lag med lite VM-erfaring til å kjempe mot de store favorittene i «pelotonen» - eller feltet som vi sier på norsk.

– I fellesstartene må vi bare være realister og si at det ikke er noen reelle medaljesjanser i denne tøffe løypa, sier Norges sportssjef Hans Falk til NTB.

«Den nye vinen»

Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal) er utpekt som norsk kaptein. Men Andreas Leknessund debuterer og kan også kjøre fort når bakkeprosenten går opp.

– Leknessund faller inn i den kategorien vi kan kalle «den nye vinen». Unge ryttere som kommer rett fra junior eller U23 og herjer i proffeltene. Han er så god at han ikke skal reise til VM bare for å få erfaring, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad til Aftenposten. Leknessund er også Norges eneste på temporittet fredag.

Fakta Norske rytter i VM Menn, tempo fredag: Andreas Leknessund (Uno-X) Kvinner, fellesstart lørdag: Susanne Andersen (Sunweb) Stine Borgli (Nouvelle) Martine Gjøs (Ringerike) Ingrid Lorvik (Hitec Products) Mie Bjørndal Ottestad (Asker) Katrine Aalerud (Movistar) Menn, fellesstart søndag: Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal) Odd Christian Eiking (Circus-Wanty) Markus Hoelgaard (Uno-X) Torstein Træen (Uno-X) Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) Andreas Leknessund (Uno-X) Vis mer

Eksperten som selv har sittet i et VM-felt som aktiv, mener at det er flere nordmenn som kan gjøre en bra figur. I tillegg til kaptein Carl Fredrik Hagen peker han på Torstein Træen som kom inn som erstatter for Amund Grøndahl Jansen. Markus Hoelgaard har vist god form og er en mulig mann. Vegard Stake Laengen gjorde en stor jobb på Tour de France-vinner Pogacars lag. Han har en anbefaling til det norske laget.

– Det er viktig å få med en rytter i et tidlig brudd, gjerne to. De må ha med en mann, og så bare se hvem som henger med helt til slutt, sier han.

Talentet til Andreas Leknessund har vært tydelig lenge. Han skal nå sykle fellesstart i seniorklassen for første gang. Her under VM i Bergen for tre år siden. Da syklet han i juniorklassen. Marit Hommedal, NTB

Slovensk superduo

Kaggestad er klar på at det er få i feltet som vil følge med på hva de norske gjør. Det er en fordel. Men det er to ryttere som blir fulgt og markert i alle 23 milene som skal sykles. De to slovenerne Tadej Pogacar og Primoz Roglic skal samarbeide.

– De har fordelen ved at de kan angripe annenhver gang på slutten. Hvis den ene blir tatt igjen så kan den andre angripe på direkten, sier han om sykkelsportens heteste navn for tiden.

Det vil si ett navn er nesten like hett. Belgiske Wout van Aert.

– Det han viste i Tour de France, var rått. Han er en av verdens beste avsluttere, men i tillegg så hang han med på noen av de hardeste klatreetappene i Tour de France. Det er eksepsjonelt at du er så god til å spurte og likevel holde så godt i motbakke.

Wout Van Aert er kanskje den fremste utfordreren til den slovenske superduoen. STEF MANTEY, Reuters/NTB

Topp 10 som mål

Norge stiller med et sterkt kvinnelag i lørdagens fellesstart. Mads Kaggestad mener at de norske kan, på en god dag, slå seg inn blant de 10 beste.

– Kathrine Aalerud kjørte bra i Italia rundt for damer. Stine Borgli er også sterk oppover. Løypen burde passe dem bra. Susanne Andersen er et stort talent, men har ikke vist spesielt god form. De norske rytterne går ikke inn i VM med voldsomme forventninger, sier Kaggestad.