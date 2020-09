Kristiansander legger opp - 26 år gammel

Etter å ha levd av sykkelsporten i seks år kom Herman Dahl (26) til et punkt der fornuften tilsa at det var best å legge opp.

28. sep. 2020 14:31 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Det er dette livet jeg kjenner og har holdt på med siden jeg var 13 år. Klart det er tøft å ta en slik avgjørelse. På den annen side gir dette meg mulighet til å gjøre andre ting også. Slik sett går det helt fint, sier Herman Dahl, som fyller 27 år i november.

Kristiansanderen har levd av sykkelsporten i seks år etter at han ble først tatt opp på Team Sparebanken Sør og deretter syklet for Team Joker. Det store målet har vært å ta steget ut i proffverden.