VM-vraket Molde-gutt langer ut: - Respektløst

Andreas Skoglund (19) er kritisk både til VM-uttaket og til tidspunktet han fikk beskjeden på. – Jeg ble voldsomt skuffet, sier kombinertløperen.

Andreas Skoglund som avgjorde mix-konkurransen for Norge i juniorverdensmesterskapet, er lite fornøyd med prosessen rundt senior-VM-uttaket. Foto: SVEIN HALVOR MOE

Nå nettopp

Skoglund deltok i junior-VM i Lahti forrige uke. Bare timer før han skulle gå mix-konkurransen for Norge fikk han vite at han ikke fikk plass i senior-VM i Oberstdorf som starter om ei uke. Molde-gutten forteller at det var forstyrrende for VM-oppladningen.

Rett før han sikret norsk gull i stafetten kom meldingen om at han heller ikke blir hjemmeværende reserve. Skoglund reagerer sterkt på at landslagsledelsen valgte Simen Tiller fra Moelven.