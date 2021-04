Norges beste padler har OL-ambisjoner – nå har han fått leddgikt

Tåen ble vond. Så kunne han bare trene med venstre arm. Lars Magne Ullvang har tenkt seg til OL, men fikk sjokk da beskjeden kom om at han hadde fått leddgikt.

Lars Magne Ullvang må døyve smerter og sykdom med medisiner. Han har fortsatt ambisjon om å komme seg til OL. Foto: Stein J. Bjørge

Mette Bugge Journalist

Stein Bjørge Fotograf

10 minutter siden

Kort om saken

Norge har ikke hatt OL-padlere siden 2012.

Siste sjanse for å komme med er i Ungarn 13. og 14. mai.

Lars Magne Ullvang fikk beskjed om alvorlig sykdom før jul.

I november kjente han for første gang smerter i stortåen da han våknet en morgen.

– Når du er toppidrettsutøver, har du alltid vondt i kroppen, sier han.

26-åringen tenkte at han uansett kunne padle, selv om foten var skadet. Håpet var at dette bare skulle gå over.

Rogalendingen mistenkte en betennelse eller en overbelastning etter for mye trening, men det ble vondere og vondere. Høyrefoten hovnet opp.

– Da tenkte jeg det var ekstra skremmende, fordi det var mer usannsynlig at smerten skulle bli borte av seg selv.

Ved Olympiatoppen fikk han medisiner og krykker. Deretter begynte padleren å kjenne noe i flere ledd, spesielt i håndleddet.

– Håndleddet så ut som en ballong, og jeg ble henvist videre til revmatisk avdeling på Diakonhjemmets sykehus i Oslo.

Via en rekke prøver og ultralydskanning fant legene ut at han hadde betennelse i flere ledd. Høye doser med medisiner og kortisonsprøyter endte til slutt opp med at han måtte begynne med cellegift i desember.

På et tidspunkt hadde padleren betennelse i ganske mange ledd i kroppen, i tre tær, ankel, begge knær, håndledd og tommel.

Lars Magne Ullvang har fortsatt høye ambisjoner. Han gir seg aldri, er mottoet. Foto: Stein J. Bjørge

– Den eneste delen av kroppen som faktisk var helt frisk og som jeg kunne trene, var venstre arm.

– Hvordan opplevdes det?

– Jeg fikk sjokk fordi det gikk så utrolig fort. Legene på Diakonhjemmet fant ut at alt hang sammen. Det kom nemlig stadig nye bølger med betennelser.

Fakta Lars Magne Ullvang Født: 1. august 1994 Klubb: Tysvær Kano- og Kajakklubb Kommer fra: Tysvær i Rogaland Bosatt: Høvik i Bærum Meritter: VM-gull som junior i maratonpadling sammen med Marius Borge, U23-europamester i K1 sprint. EM-bronse i juniorklassen. Fem kongepokaler. Vis mer

Nå må ha sette en sprøyte i låret hver uke, for å ha sykdommen under kontroll.

– Dette er det hissigste kraftforet jeg har fått i meg, spøker Ullvang.

Norges beste padler i K1 de siste årene, har ikke mistet humøret.

Som om ikke dette var nok, fikk han diagnosen idiopatisk angioødem i ansiktet under en hard treningsperiode i mars.

Dette er en uforklarlig allergisk reaksjon i de dypere lagene av huden og slimhinnen.

– Jeg kunne nesten ikke kjenne igjen meg selv. Dette var rett før vi dro på landslagssamling til Portugal, så det virket ikke akkurat lovende. Men det gikk over.

Lars Magne Ullvang har fått flere harde slag den siste tiden, men trene kan han. Foto: Stein J. Bjørge



Fikk testet seg selv

Ullvang har ikke hatt store tilbakeslag i karrieren tidligere, men nå fikk han prøvd seg selv. Han skjønte at mange avskrev ham med tanke på å fortsette idretten han har holdt på med i så mange år.

– Jeg tenkte «jeg gir aldri opp ». Negative kommentarer skulle ikke få ødelegge for meg. Jeg ville tilbake og gi OL et fullverdig forsøk. Det er dette jeg har kjempet for i alle år, men timingen var ikke ideell, for å si det sånn.

Ullvang må leve med revmatisme, og den er ikke arvet.

– Den ene legen på Diakonhjemmet mente at han aldri hadde sett en så akutt oppblomstring og så mange inflammasjoner i ledd.

– Fikk du forklaring på hvorfor du ble syk?

– Legene har ikke svaret. På Diakonhjemmet sier de at det er en form for leddgikt. De kaller det uspesifisert polyartritt.

Det Ullvang var mest redd for var at «alle andre skulle gi ham opp». Padling er livet, den idretten han mestrer på høyt plan. Det å representere Norge har alltid betydd mye.

Fakta OL-kvalifisering Foregår i ungarske Szeged 13. og 14. mai. Da skal Europa kjempe om de siste plassene til Tokyo. Det deles kun ut én OL-billett i hver klasse. Norge stiller med fem båter: Lars Magne Ullvang (K1 1000 meter), Maria Virik (K1 500m), Kristine Amundsen (K1 200 m), Harald Ivarsen (K1 200 m). Brødrene Amund og Eivind Vold fikk plassen i K2 (1000 m) i den nasjonale kvalifiseringen på Årungen sist helg. Vis mer

I mai skal Lars Magne Ullvang prøve å komme seg til OL i Tokyo. Foto: Stein J. Bjørge

Håper at det løsner

Men landslagstrener Eirik Verås Larsen er ikke der. Han vet god at utøvere kan komme tilbake, slik Amund Vold har gjort etter at han fikk blodkreft.

Den gangen måtte Ullvang steppe inn i en K2 for å hjelpe Eivind Vold i VM, fordi broren var under behandling.

– Men det er spesielt å ha to padlere i landslagstroppen med så alvorlige sykdommer, sier landslagssjefen.

Norge har ikke hatt padlere i De olympiske leker siden han og kona Mira konkurrerte i London i 2012. Den gangen ble Verås Larsen olympisk mester for andre gang.

– Det er viktig å få noen som kan være med i OL nå og ta steget opp. Vi har med fem båter som skal være med i den europeiske OL-kvalifiseringen. Den som kvalifiserer seg i mai, er automatisk medaljekandidat i OL, sier han.