Hamilton om oppgraderingene: - Definitivt ikke nok

Lewis Hamilton er alt annet enn optimistisk etter nok en helg preget av Red Bull-dominans. Heller ikke oppgraderingene hjalp. Teamsjefen er uenig.

Lewis Hamilton er ikke vant til å være i den posisjonen han er for øyeblikket. Foto: CHRISTIAN BRUNA / AFP

5. juli 2021 10:54 Sist oppdatert nå nettopp

Mercedes-stjernen har etterlyst oppgraderinger på bilen etter Red Bull-dominansen i det siste. Hamilton fikk det til slutt som han ville, uten at det gjør den sjudoble verdensmesteren mer optimistisk av den grunn.

36-åringen mener avstanden til Max Verstappen er for stor til at oppgraderingene vil ha noe å si.

– Jeg tror egentlig ikke det vil være med å snu noe. Oppgraderingen vil definitivt ikke være nok for å ta igjen forspranget, sa Hamilton til F1.com etter søndagens 4.-plass.

Mercedes lovte en raskere bil til runde to på Red Bull Ring i Østerrike i helgen, men det så virkelig ikke slik ut. Hamilton toppet riktig nok den ene treningen, men Verstappen var suveren sammenlignet med Mercedesene under kvalifiseringen, og ledet fra start til mål under søndagens løp.

Hamiltons lagkamerat, Valtteri Bottas ble nummer to, mens Max Verstappen kunne innkassere seier nummer fem for sesongen. Hamilton ble til slutt nummer fire.

For øyeblikket skiller det 32 poeng mellom de to i VM-sammendraget. Det plager Hamilton, som ikke har vunnet siden løpet i Barcelona 9. mai.

– Det har vært smertefullt å tape så mye terreng som vi har gjort de siste løpene. Jeg mistet mange poeng i dag, understreket Hamilton.

Men briten er forberedt på å gjøre alt han kan for å tette forspranget. I forrige uke gjorde han noe som er uvanlig til ham å være, nemlig å reise til fabrikken i Brackley utenfor London for å bidra med simulatorkjøring.

Dette for å snu hver eneste stein i jakten på konkurrentene. Hamilton uttalte at de fikk «gode ting» ut av simuleringen. Men etter løpet søndag, virket han ikke veldig optimistisk.

Fem strake løp uten seier har tydelig satt en støkk i Hamilton, som for øyeblikket ikke virker veldig optimistisk med tanke på å ta sin åttende VM-tittel.

– Det er lenge igjen, men for øyeblikket henger vi ikke med. Vi gjør det vi kan, men det er tøft, sa Hamilton etter løpet.

På Instagram publiserte verdensstjernen følgende beskjed sent søndag kveld:

– Det er i tider som dette vi må være fokuserte og bestemte. Å gi opp er aldri et alternativ. De siste fem løpene har vært vanskelige, men jeg forsøker å holde meg positiv. Jeg har tro på teamet mitt. Vi vil slå tilbake, skrev Hamilton, som tydelig forsøkte å snu det negative narrative som dannet seg etter løpet.

36-åringen fikk mange av de 71 rundene ødelagt av skader på gulvet i bilen. Toto Wolff, teamsjef i Mercedes, mener på sin side at helgen ikke var så ille som alle skal ha det til.

– Jeg tror resultatet lyver litt, sett i lys av tempoet vi hadde. Vi havnet i kø bak McLaren, noe som kostet oss mye tid. Ellers var tempoet vårt godt, men ikke godt nok til å vinne, sa Wolff, som også innrømmet at målet til Mercedes var å minimere «skadene».

Teamsjefen mener vi vil se resultatene av oppgraderingene de neste løpene.

– Vi kunne allerede se en forbedring i løpstempoet fra forrige helg. Vi gjør fremskritt, og snart vil vi konkurrere om seieren igjen, sa tyskeren.

Neste løp går neste helg på Silverstone-banen i England. Da skal den nye sprit-kvalifiseringen testes ut.