Lundby får hederspris: – På en mye bedre plass nå

Maren Lundby (27) hedres for sin kamp for likestilling og for å sette søkelys på usunt kroppspress.

Maren Lundby fikk utdelt

Skihopperen tildeles Fredrikkeprisen for 2022. Det er Sanitetskvinnenes ærespris og høyeste utmerkelse.

– Det setter jeg stor pris på. Det føles ekstra godt siden det er på grunn av andre ting enn idrettsprestasjoner – at jeg har satt søkelyset på noe annet. Jeg tenkte meg godt om før jeg tok valget om å være åpen, sier Lundby til VG.

I høst fortalte en tårevåt Lundby at hun måtte stå over OL. Et svært tungt valg for OL-vinneren fra 2018, som ikke fikk anledning til å forsvare gullet.

27-åringen har slitt med å innfri vektforutsetningene i hoppsporten, og var villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte.

– Maren Lundby har på en forbilledlig måte satt søkelys på idrettsutøveres helse og kroppspress. Juryen har særlig lagt vekt på hennes åpenhet og sårbarhet i formidlingen og ønsker å berømme henne som en modig og nytenkende rollemodell for unge jenter, sier organisasjonsleder Marit Bjørnstad om prisutdelingen.

Lundby mottar en statuett, et diplom og 100 000 kroner til et godt formål. Hun har valgt å gi pengene til arbeid for barn og unge som har det vanskelig.

Dette er ikke den første prisen Lundby mottar:

Lundbys åpenhet har gått verden rundt, med oppslag i New York Times og AP for å nevne noen. Responsen fra omverden har vært utelukkende positivt, forteller hoppstjernen.

– Det var en liten lettelse da jeg åpnet opp om det. Spesielt sammenlignet med hvordan det var i fjor sommer, da jeg så hvordan ting gikk og jeg måtte holde tilbake om det. Folk lurte på hvorfor jeg ikke hoppet, sier Lundby.

Hun har lett etter årsaken til vektproblemene og har funnet ut at «hvileforbrenningen» er for høy. Nå er Lundby godt i gang med et nytt treningsprogram og allerede merker hun fremgang.

– Jeg er på en mye bedre plass nå enn for litt under et år siden, sier hun.

I høst utelukket ikke Lundby at hun kunne returnere til verdenscupen denne sesongen, men den planen er skrinlagt. Kolbu-utøveren ser nå fremover og håper på nye store øyeblikk i hoppbakken kommende sesong.

– Målet er å være med og konkurrere neste vinter. Jeg må se an i løpet av sommeren når jeg kan komme tilbake i bakken, det er ikke noe jeg stresser med. Jeg vil fortsette å trene teknikk utenfor bakken og ikke hoppe så mye. Det har jeg hatt suksess med tidligere, sier hun.

I fjor var hun med på Skal vi danse på TV 2 og fortsetter å skinne i TV-ruten som hoppekspert for Viasat denne vinteren.

– Det er tydelig at mange setter pris på at jeg var åpen om det, legger hun til.

Dette er andre året på rad en idrettsutøver får Sanitetskvinnenes utmerkelse. I fjor var det Birgit Skarstein.