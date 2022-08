Hergeirsson ut mot det internasjonale håndballforbundet: – Diskriminering

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) bruker kvinnenes U18-VM til å teste håndball uten klister. Det synes landslagssjef Thorir Hergeirsson (58) er feil - på flere måter.

Kvinnenes U18-VM i håndball spilles fra 30. juli til 10. august i Nord-Makedonia med blant annet Norge. Der spilles håndballen uten klister, noe som er for første gang på dette nivået internasjonalt, uansett for kvinner eller herrer.

Landslagssjefen for håndballjentene, Thorir Hergeirsson, ser absolutt ikke bort fra en fremtid uten klister, men han reagerer på måten IHF tester ut klisterfri håndball.

– Det er under enhver kritikk å teste dette i et mesterskap. Det er dårlig gjort overfor jentene som spiller - og det er jo også interessant - at det testes ut på jenter. Hvorfor gjøres det ikke på gutter? Det er et signal som ligger litt i kulturen hos lederne i IHF, sier Hergeirsson til VG og fortsetter:

– Det er en form for diskriminering, definitivt. Det gjøres veldig mye forsøk på kvinnesiden som ikke gjøres på herresiden - for eksempel ved å prøve unge og uerfarne dommere i mesterskap. Det har vært en tendens tidligere selv om det har blitt noe bedre, sier han.

VG har forsøkt å komme i kontakt med IHF, men har ikke fått svar.

Håndball uten klister kan bidra til å gjøre vedlikeholdet og rengjøringen av haller enklere. Landslagssjefen mener ikke en klisterfri fremtid er utenkelig, men er klar på at det må gjøres forskning og mange store endringer i sporten for at det kan være aktuelt.

– All utvikling tar tid. Jeg er ikke imot endringer, men de må skje over tid og fra tidlig alder slik at de som vokser opp lærer seg å utvikle sin teknikk uten klister. Disse jentene som spiller der borte (i U18-VM) reiser tilbake til sine klubber som bruker klister.

– De som ikke spiller håndball mener hallene har blitt så bra at man kan la være å spille uten klister. Det tror jeg vi skal overlate til utøverne å finne ut av og ikke skrivebordsfolk. Man må snakke godt med de som praktiserer idretten.

Fakta Håndball uten klister VG spurte landslagstrener Thorir Hergeirsson hva som er de største forskjellene med klisterfri håndball kontra det normale: – Utøvere med små hender, de får et stort handikap. Ingen diskusjon. Så da gjør du på en måte lettere for de med stor hender å drive håndball og utvikle hendene i forhold til de andre. Det er én differanse som er ganske vesentlig. – Det andre er skru og trikk-teknikker. Krever ekstremt med motstand og at friksjonen er stor når ballen går i gulvet. Det er mulig å utvikle, men det blir ikke i nærheten av de samme effektene. Også er det pasningsteknikker, det å kunne gjøre ting med ballen med godt grep i stor fart, det er ganske stor forskjell. Men som sagt, skal man prøve dette ut, må man prøve dette fra tidlig av. Også må man se hvordan håndballen blir seende ut - uten. Da burde det gjøres i regionale og lokale serier for yngre - ikke i mesterskap for juniorer og seniorer. Vis mer

Norges U18-lag er et av 32 lag som er med i mesterskapet i Nord-Makedonia. U18-laget ledes av Kristine Lunde-Borgersen med Michael O’Sullivan som assistenttrener. Sistnevnte sier til VG at spillerne ikke har snakket noe om regelendringen under mesterskapet.

– De har ikke noe fokus på det. Da denne beslutningen ble tatt, så bestemte vi oss for at vi skulle være laget som taklet denne endringen best og stå i det. Jeg tipper at mange av de gleder seg til å komme tilbake til klister, spesielt linjespillerne. Jeg har også gått inn i modusen om at det ikke er noe tema. Vi bare spiller med den ballen vi har, sier O’Sullivan.

Samtidig som U18-VM pågår, spilles herrenes U18-EM i Montenegro, men de spiller med klister.

O’Sullivan sier han er mer for klisterfri håndball nå enn hva han var for noen uker tilbake. Han trekker også sammenligninger til at enkelte var skeptiske til innføringen av syv mot seks i håndballen og til andre idretter, der V-stil ble innført i hopp og skøyting i langrenn.

– Ser du for deg en fremtid uten klister?

– Synes det er litt tidlig å svare på, men ballen kan og bør utvikles. Klarer man det, vil det være fordel med en klisterfri ball dersom man kan nærme seg det nivået med den teknikken vi har i dag med klister.

Norge spiller sin andre kamp i hovedrunden mot Ungarn fredag kl. 18.30 med en potensiell kvartfinaleplass i potten. Kampen ser du på Viaplay.