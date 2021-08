Eiking fortsetter i ledertrøya i Vuelta a España

Syklist Odd Christian Eiking (26) beholder den røde ledertrøya etter den 11. etappen i Vuelta a España onsdag. Primoz Roglic vant.

Odd Christian Eiking, her i 2019 under Arctic Race of Norway.

NTB

25. aug. 2021 17:38 Sist oppdatert nå nettopp

Regjerende sammenlagtvinner Roglic gikk til topps på etappen som var på 133 kilometer fra Antequera til Valdepeñas de Jaén. Roglic vant foran Enric Mas og Miguel Ángel López Moreno.

Roglic og resten av hovedfeltet tok igjen danske Magnus Cort Nielsen som prøvde lykken på egen hånd på slutten av etappen. Med én kilometer igjen var det en tøff stigning, og noen hundre meter før målgang ble han tatt igjen. Dansken ble til slutt nummer 25.

Eiking kom inn til 10.-plass like foran Guillaume Martin etter å ha sneket seg forbi like før målgang.

– Jeg er glad jeg gjorde det, så jeg kunne snike meg inn i topp 10, sa Eiking til arrangøren.

Tøff etappe

Eiking var elleve sekunder bak Roglic. Det gjør at nordmannen fortsatt er 58 sekunder foran franske Martin og 1.56 minutter foran Roglic.

Intermarché-rytteren Eiking kapret den røde ledertrøya etter den 10. etappen tirsdag. Før dagens etappe var Eiking 58 sekunder foran Martin. Askøyværingen holdt seg i den samme gruppa som Martin i den siste klatringen før målgang og så ut til å ha god kontroll hele veien og kan forberede seg på dag tre i rødt.

– Det var veldig tøft i dag. Jeg er glad jeg kunne beholde den og håper jeg kan kjempe for å beholde den i morgen også, sa Eiking.

Det er 15 år siden en nordmann hadde rød trøye i Vuelta a España. I 2006 klarte Thor Hushovd det samme.

– Dag for dag

Roglic har vunnet de to siste utgavene av Vueltaen. Rittet avsluttes søndag 5. september.

Torsdag går ferden fra Jaen til Cordoba for Eiking og co., og det er muligheter for Eiking å forsvare den røde ledertrøya også da. Det er en kupert etappe over 175 kilometer med to tøffe stigninger.

– Jeg tar bare dag for dag, sa 26 år gamle Eiking på spørsmål om hvor lenge han tror han klarer å beholde ledertrøya.