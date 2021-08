Fant ingen løsning på hoppkrisen

LYSAKER (VG) Det ble ingen avklaring da skiforbundet møtte landslagsledelsen, sponsorer og hoppkomitéen i et forsøk på å løse konflikten med sportssjef Clas Brede Bråthen.

30. aug. 2021 10:46 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Representanter for skiforbundets ledelse, hoppkomiteen, sponsorer og landslagsledelsen var til stede på møtet. Etter det nesten to timer lange møtet ønsket ikke skipresident Erik Røste å si så mye.

– Vi har hatt et konstruktivt møte og vi er enige om at vi skal møtes igjen. Jeg ønsker ikke å gå inn i denne saken nå. Det er en sak som håndteres internt og det ber jeg om respekt for, sa Røste.

– Vi hadde alle ønsket å unngå en sånn type sak, det er det ingen tvil om, sa skipresidenten.

Landslagssjef Alexander Stöckl ønsker en avklaring raskt og vil ha med Clas Brede Bråthen videre inn i OL-sesongen.

– Dette var positivt. Nå satt alle som er involvert i den prosessen - med unntak av Clas - rundt bordet. Så er vel neste steg at han får muligheten til å komme med sin versjon. Vi mener det er avgjørende for oss å ha han med spesielt i den sesongen som er. Det er krevende nå når man ikke vet hva som vil skje. Det blir mye lettere om vi får en avklaring - jo fortere, jo bedre, for dette er krevende for alle, sier Stöckl etter møtet.

Landslagstreneren fikk også spørsmål om tilliten mellom han, hoppkomiteen og forbundet.

– Den er bedre enn det har vært. Møtet i dag gjorde den bedre. Det har vært en god dialog på møtet, en god diskusjon, sier Stöckl.

Han konstaterer at sponsorene er tydelig på at Clas Brede Bråthen bør fortsette i jobben.

– Sponsorene er veldig glad for å ha Clas Brede Bråthen og jeg tror at det ønsket om å ha ham med videre er sterkt. Mitt håp er at det blir en dialog med Clas og Hoppkomiteen igjen.

Hoppkomitéleder Alf Tore Haug, som også var til stede sammen med styremedlem Stine Aaset Korsen, ønsket ikke å si noe før dagens møte. Det er meningen at det skal være flere møter senere denne uken hvor sponsorene og ledelsen av skiforbundet også er med.

Skipresident Erik Røste (t.v.) møtte representanter for sponsorene og hopplandslaget på Lysaker i dag tidlig for å diskutere fremtiden til sportssjef Clas Brede Bråthen (t.h.).

Det har vært mye bråk etter at det ble kjent at Bråthen ikke fikk forlenget sin avtale som sportssjef. Trenere og utøvere krever at Bråthen får fortsette i jobben, mens forbundet ikke vil ha ham med videre.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg ønsket ikke å si noe mandag da hun fikk spørsmål om den betente konflikten.

Med på møtet var også landslagstrener Alexander Stöckl. Fra hoppleiren hadde han selskap av blant andre markedssjef Bjørn Einar Romøren og arrangementssjef i hopp, Ståle Villumstad.

En rekke av forbundets sponsorer var også med på dagens møte. Clas Brede Bråthen deltok ikke.