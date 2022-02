Ulvang etterlyser FIS-avgjørelse: – Vil ikke ha russere på start

Vegard Ulvang savner en avgjørelse fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) rundt russisk deltakelse i verdenscupen og ber Norges Skiforbund (NSF) ta grep.

Vegard Ulvang mener russiske utøvere ikke burde få delta i verdenscupen. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

28. feb. 2022 10:30 Sist oppdatert nå nettopp

Ulvang, som leder langrennskomiteen i FIS, liker ikke at egen organisasjon ikke har utestengt russiske utøvere hittil.

– Jeg synes ikke vi skal ha russere på start. Ukraina er medlem av FIS, og de er under angrep. Vi kan ikke ha det slik at de som blir skutt på, flykter hjem for å krige, men at de som skyter, får gå, sier Ulvang til NRK.

I helgen gikk Norges Skiforbund ut med en melding om at de ikke ønsker russiske utøvere i verdenscuprenn og mesterskap på norsk jord i mars.

Styret i forbundet har drøftet situasjonen knyttet til Russlands angrep på Ukraina, og den krystallklare beskjeden er at de ikke ønsker russiske utøvere i Norge.

– Ikke løsrevet

«Idretten er ikke løsrevet fra det og kan ikke forholde seg passiv til det som skjer nå», skrev NSF i en pressemelding.

Det skal arrangeres Raw Air-turnering i hopp for menn og kvinner denne uken. I tillegg er det langrennsverdenscup i Drammen og i Holmenkollen. Alpinistene skal videre kjempe om verdenscuppoeng i Kvitfjell, mens kombinertløperne også skal til Holmenkollen.

Der ønsker skiforbundet at konkurransene går uten russisk deltakelse.

Utfordrer FIS

Ulvang mener det er FIS som burde tatt den avgjørelsen, og han er samtidig klar på at NSF rett og slett bare burde nekte russere å delta, for deretter å godta konsekvensene. En av de konsekvensene kan være at FIS fratar konkurransene i Norge status som verdenscup.

– Det er en beslutning som FIS burde tatt. Når de ikke tar den, er det vi (Norge), som eier arrangementet, som må ta den. Om FIS er uenig i avgjørelsen, kan de ta fra oss verdenscupen, det er en risiko vi bør ta. Da vil vi også tvinge FIS til en aktiv handling, påpeker Ulvang.

Ulvang opplyser at han ikke har blitt spurt om situasjonen som leder for langrennskomiteen.