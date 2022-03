Silje Opseth på kvinnedagen: – Bare trist

Skihopper Silje Opseth (22) la ut et følelsesladet innlegg på kvinnedagen, hvor hun skriver at hun både er «opprørt» og sjokkert» over det hun mener er manglende likestilling i sporten.

FØLER SEG NEDPRIORITERT: Silje Opseth.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Lørdag tok 22-åringen sin første individuelle verdenscupseier da hun var best i selveste Holmenkollen. Men på kvinnedagen er humøret snudd til frustrasjon. Opseth mener veien til likestilling fremdeles er lang innenfor hoppsporten.

– Vi er i 2022, også er vi fortsatt så langt bak. Det er bare trist, sier Opseth til VG.

Hun meldte sine tanker på Instagram tirsdag kveld.

«Jeg er lei av å ikke få de samme mulighetene som mennene i min idrett.

Jeg blir trøtt av å høre alle argumentene for at vi ikke skal få leke oss i de største bakkene.

Jeg blir trist da vi ikke får erstatninger for rennene våre.

Jeg blir opprørt da jeg får beskjed om at vi ikke er gode nok.

Jeg blir lei meg av å høre at vi ikke er verdt mer.

Jeg blir sjokkert da jeg sammenligner kalenderen vår med gutta sin.

Og, jeg føler meg nedverdiget da vi gang på gang blir nedprioritert», skrev Opseth.

Les også Opprørt over tilskuerflukt i kvinnenes Raw Air: – En fryktelig dårlig opplevelse

Opseth VM-debuterte i 2017, og var med da storbakke sto på VM-programmet for kvinner for første gang. I fjor.

22-åringen blir frustrert og trist over at utviklingen og likestilling i hoppsporten tar tid. Hun tror ledelsen i Det internasjonale skiforbundet må byttes ut om det skal bli fart på utviklingen i kvinnehopp.

– Folk tenker nok generelt at de er ganske likestilt, men i hopp så er vi ikke fornøyd, sier Opseth.

– Om du kunne velge én ting som ble innført i kvinnehopp akkurat nå, hva hadde du valgt?

– Det er vanskelig. Jeg må si to ting: Lik verdenscupkalender som guttene. At vi kan konkurrere på samme plass, reise sammen og hoppe i de samme bakkene. Og så ønsker jeg at vi skal få hoppe i skiflygingsbakkene, svarer Opseth.

Opseths lagvenninne, Maren Lundby, ble tidenes første kvinnelige verdensmester i storbakke:

Før hun gratulerer alle sterke, modige og dyktige kvinner med dagen setter hun egen idrett i en kontekst.

«Jeg driver med en liten idrett, og i det store og hele er forskjellene i min idretten ubetydelige, for det finnes langt viktigere saker å ta tak om vi skal snakke om verdensproblemer. LIKEFREMT er det viktig for MEG», skriver Opseth på Instagram.

VM i skiflyging starter i Vikersund torsdag. Det er bare for menn.