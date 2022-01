– Jeg er evig takknemlig for alle minnene, de lever i oss for alltid

Nils Arne Eggens barnebarn, Christian Eggen Rismark, holdt en rørende tale i Orkdal kirke.

28. jan. 2022 10:09 Sist oppdatert 22 minutter siden

Nils Arne Eggen gikk bort onsdag 19. januar. Han sovnet stille inn med sin nærmeste familie til stede. Eggen ble 80 år gammel (1941–2022).

RBK-legenden vil stå igjen som tidenes mest suksessrike trener i Norge på klubbsiden. Han ledet Rosenborg til 14 seriemesterskap og åtte deltakelser i Champions League.

Fredag tok kjære og nære et siste farvel med Eggen i Orkdal kirke. Begravelsen ble ledet av sogneprest i Byåsen menighet, Steinar Leirvik.

Arve Tellefsen og Åge Aleksandersen åpnet begravelsen med en fremførelse av låta Dekksgutten. Senere ble RBK-låta Kongen av Lerkendal fremført av Dag Ingebrigtsen og Torstein Flakne.

Familie, RBK-legender og nære venner gikk opp for å si noen ord om RBK-legenden.

En av dem var barnebarnet Christian Eggen Rismark:

– Jeg tror kompisene mine er lei av meg, for jeg skal alltid sitere deg. Men det skal jeg fortsette å gjøre. Jeg skal lære av historien og spesielt historien din. Nils Arne spiller ikke på søndag, det skal du slippe nå. Nå skal vi overta stafettpinnen. Jeg er evig takknemlig for alle minnene, de lever i oss for alltid.

Tove Moe Dyrhaug, Ørjan Berg, Runar Berg, Frode Johnsen, Eldar Hansen, Birger Løfaldli, Rune Bratseth og Kjetil Kroksæter kom alle innom Adresseavisens sending for å si noen ord før begravelsen, som du kan se øverst i saken.