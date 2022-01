Ber utøverne om å unngå Kina-kritikk til de kommer hjem fra OL

Internasjonal organisasjon mener utøverne risikerer reaksjoner dersom de kritiserer Kina. Før avreisen har Olympiatoppen informert den norske troppen om forholdene som venter dem.

Ventetiden er snart over. OL i Beijing kan bli et sportslig høydepunkt for norske langrennsløpere, men oppholdet i Kina innebærer også restriksjoner.

20. jan. 2022 12:52 Sist oppdatert i dag 13:15

Hva en OL-utøver gjør og sier under lekene i Kina, blir nøye overvåket. Og dersom OL-charter eller kinesiske lover blir brutt, kan det fort bli en reaksjon.

– Jeg er veldig lei meg for å si dette, men basert på retningslinjene til utøverne, situasjonen i Kina og at IOC nekter å beskytte alle utøvere, så ber vi utøvere om ikke å si noe, sier Rob Kohler til Aftenposten. Han leder organisasjonen Global Athlete. En frivillig organisasjon som jobber for større medbestemmelse for utøverne i internasjonal idrett.