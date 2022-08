Offensiv før EM-debuten: – Føler meg ikke som en fersking

Trondheims-gutten Ingar Kiplesund får EM-debuten mandag.

Ingar Kiplesund er på plass i München for å gjøre sin debut i et seniormesterskap.

16 minutter siden

– Dette er mitt første seniormesterskap, selv om det egentlig ikke burde ha vært det. Jeg var kvalifisert til VM i Doha, men invitasjonen kom litt for sent, også var jeg kvalifisert for EM i Paris, men så kom korona. Jeg føler meg ikke som en fersking i dette gamet.

Det sier lengdehopperen Kiplesund som skal gjennom kvalifisering mandag klokken 12.