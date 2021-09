Red Bull-stikk: – Blir et show om stakkars Hamilton

Den mektige Red Bull-profilen Helmut Marko (78) kommer med stikk mot Mercedes og fører Lewis Hamilton (36) etter helgens krasj med Max Verstappen (23).

STOR KRASJ: Lewis Hamilton kom seg unna krasjen med Max Verstappen uten de mest alvorlige skadene, men Mercedes beskyldes nå av Red Bull-konsulent Helmut Marko for å ha overdrevet etterspillet av situasjonen.

16. sep. 2021 07:08 Sist oppdatert 7 minutter siden

Lewis Hamilton og Max Verstappen krasjet voldsomt på den 25. runden av Italia Grand Prix søndag, og Verstappens bil endte oppå Hamiltons Mercedes.

Regjerende verdensmester Hamilton ble kjørt til sykehuset, før han i ettertid har uttalt at han vil møte en spesialist før å sjekke nakken som han beskriver at har blitt «strammere og strammere». Samtidig stoppet det ikke Hamilton fra å delta på glamorøse Met Gala i New York på mandag.

Mercedes-sjef Toto Wolff har kalt krasjen en «taktisk felling» av Verstappen, mens Hamilton har innrømmet at en slik hendelse fikk ham til å tenke over risikoen ved å kjøre i Formel 1.

Red Bull-konsulent Helmut Marko reagerer på hvordan Mercedes har håndtert situasjonen.

– Det var en vanlig racingulykke. Alle historiene er overdrevet av Mercedes, sier Marko til den østerrikske avisen Sport24 Auto.

– Verstappen hadde allerede kommet seg ut da Hamilton prøvde å gå tilbake for å komme seg ut av grusen. Legebilen så det og kjørte videre. Og så blir det et show om at stakkars Hamilton plutselig er skadet.

fullskjerm neste RED BULL-TOPPER: Helmut Marko (til høyre) sammen med teamsjef Christian Horner. 1 av 2 Foto: James Moy / James Moy Photography/PA Images

Ved siden av teamsjefen Christian Horner er Marko den mektigste i Red Bull-systemet.

Tidligere verdensmester og nåværende Alpine-fører Fernando Alonso mener at krasjen ikke var en stor sak. Han sammenligner den med sammenstøtet mellom Hamilton og Verstappen på britiske Silverstone tidligere denne sesongen.

– Det er lav hastighet. De kjører i 30 eller 40 km/t. Det er ingen fare, det er ingenting. Så jeg tror ikke det var en stor sak. På Silverstone var det sannsynligvis det, men denne var bare en racingulykke, sier Alonso ifølge Daily Mail.

Det har tidligere kommet reaksjoner mot Verstappen, som gikk bort fra de to vrakene mens Hamilton prøvde å komme seg løs. Hamilton har uttalt at den såkalte halo-bøylen trolig reddet livet hans.

– Det er på dager som denne jeg blir minnet på hvor heldig jeg er. Det tar et millisekund fra man kappløper, til man er i en veldig skummel situasjon. I dag må noen ha sett ned og passet på meg, skrev Hamilton på Instagram etter løpet.

– Det ville vært en skrekkelig ulykke jeg ikke tør å tenke på engang, hadde det ikke vært for «halo-bøylen», sa Toto Wolff – og sier det var en «taktisk felling» av Verstappen.

Etter en etterforskning av løpsdelegatene, fikk Verstappen en straff på tre startplasser til neste løp i Russland. Det kan få store konsekvenser i VM-sammendraget, der Verstappen leder med fem poeng foran nettopp Hamilton.

– Jeg blir ikke opprørt over det, selv om det var en racingulykke, sier Marko om Verstappens straff.

– De fem poengene vi er foran betyr ingenting. Det vil være spennende til det siste løpet, sier Marko.

PS! Det kjøres ikke Formel 1-løp førstkommende helg. Neste runde kjøres i Russland fra 24. til 26. september.