Mamelund roser Kolstad-prosjektet: – Dette er ubetinget bra

Mens toppklubbene er tause hyller Erlend Mamelund Kolstads planer om å hente flere landslagsstjerner til Trondheim. Haslum-treneren mener at Sander Sagosen ikke behøver å bli dårligere av å spille i den norske serien.

GAMLE KAMERATER: Erlend Mamelund (til høyre) og Sander Sagosen har fortid sammen på klubb- og landslag. Her fra EM i 2016.

22. sep. 2021 13:57 Sist oppdatert nå nettopp

– Her har vi noen som tør å drømme stort og skape et prosjekt i norsk håndball som gjør at vi kanskje får internasjonal oppmerksomhet. Og så er det ingen som snakker om hvor bra det er, sier Erlend Mamelund til VG.

TV 2 meldte sist fredag at Kolstad har ambisjoner om å hente hjem Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Magnus Gullerud fra tysk Bundesliga. Landslagssjef Christian Berge ble også knyttet opp mot det trønderske prosjektet.

– Er ikke det litt rart? spør Mamelund (37) med 137 landskamper og erfaring fra toppklubber i Tyskland, Frankrike og Danmark i tillegg til Haslum.

– Det må være ubetinget bra for hele ligaen og alle konkurrentene å få hjem store landslagsstjerner. De vil skape en publisitet vi ikke har sett maken til, sier Mamelund.

– Hvorfor har deler av Rema 1000-ligaen ikke samme syn som deg?

– De sitter på egen tue og redde for egen posisjon, tipper jeg.

Klubbenes organisasjon, Norsk Topphåndball, har stilt Norges Håndballforbund (NHF) spørsmål i saken. NHF skal ifølge håndballpresident behandle dem under et styremøte i neste uke.

Reitan-gruppen og Rema 1000 har avtale med Kolstad frem til 2024. Sponsorsjef Vidar Riseth ønsker ikke å uttale seg om klubbens planer.

Mamelund spilte i Haslum da Sander Sagosen var en sesong i klubben som 18-åring. Sammen vant de klubbens foreløpig siste seriemesterskap. Siden den gang har Sagosen vokst til en av håndballens verdensstjerner. Onsdag spiller han Champions League for Kiel mot Elverum.

Kolstad står uten poeng i eliteserien før kveldens møte med Runar.

– Jeg tenker det er mange brikker som skal på plass før man henter hjem Sander og de store gutta. Men man trenger ikke lage flere dumper enn det er. Jeg hyller engasjementet og at noen tør tenke så stort.

Erlend Mamelund mener at landslagsspillere som Sagosen, Abelvik Rød og Gullerud kan holde den sportslige kvaliteten i Trondheim.

– De er på et veldig høyt nivå og kan ha godt litt roligere belastning, sier Mamelund og viser til sist sesong Champions League-vinner Barcelona som de siste årene ikke har møtt topp motstand hjemme i Spania.