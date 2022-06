Usikker før NM-finalen: - Surt

Hedda Hynne var redd for at hun hadde pådratt seg korona etter Bislett Games. Nå er NM-finalen søndag i fare.

Hedda Hynne (t.h) løp 800 meter forsøk under NM i friidrett på Stjørdal lørdag. Hun vet ikke om hun løper søndagens finale.

Etter å ha pådratt seg en liten forkjølelse for to uker siden, var det lenge usikkert om Hedda Hynne stilte til start under forsøksheatet på 800 meter på Øverlands Minde lørdag.

Hynne valgte å stille til start i sitt heat. Der løp hun inn til tiden 2.15,84, noe som ga henne en tredjeplass og plass i morgendagens finale.